Euforia y sobrecompra en los grandes índices de bolsa: ¿se extenderá a los índices de pequeñas compañías?

El mercado bursátil sigue eufórico. Los osciladores de precios continúan presentando altos niveles de sobrecompra, los índices de volatilidad se encuentran en zona de mínimos anuales (Volatility Index Mar 2024 por debajo de 15 puntos) y los alcistas dominan las encuestas (en la última encuesta semanal de la AAII: porcentaje de alcistas en el 44,3% y porcentaje de bajista en el 26,2%).

La tendencia alcista es generalizada en los grandes índices bursátiles, aunque continúa concentrada en los grandes valores: el 75% del valor del mercado en EEUU se encuentra concentrado en el 10% de las empresas de mayor capitalización. Por detrás, aunque recuperando, pero muy lejos de máximos históricos, se encuentran los índices de pequeña capitalización como el Russell 2000. Según Bank of America, la entrada de flujos hacia compañías de pequeña capitalización está siendo la más abultada desde JUN22.

US Small Cap 2000 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 26/02/24

El tiempo y el mercado decidirán hacia dónde se resuelve la divergencia entre los índices de pequeña capitalización y los índices de gran capitalización. Por el momento, mientras los grandes índices no pierdan soportes, la brecha large vs small parece difícil que se estreche de forma rápida.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 26/02/24

En Europa, los soportes a vigilar son los anteriores niveles de resistencia. Para el Euro 50 la zona 4.786 / 4.747 y para el Alemania 40 la zona 17.198 / 17.064 puntos que se encuentran trazadas con líneas discontinuas de color fucsia en los gráficos que ilustran la noticia y que son aproximaciones de directrices alcistas secundarias.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 26/02/24

El US NDAQ 100 podría estar perfilando un canal alcista de largo plazo. Si el precio pierde la zona de mínimos intermedios comprendida entre 17.315 y 17.116 puntos, podría abrirse la posibilidad a una corrección de parte del amplio impulso al alza desarrollado desde el mínimo de OCT23. Mientras los soportes se mantengan, sería precipitado considerar que la tendencia alcista sufre signos de debilidad.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 26/02/24

En el caso del US SPX 500, la primera zona de mínimos a vigilar se encuentra comprendida entre los 4.945 y los 4.920 p untos.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 26/02/24



