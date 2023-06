La inflación marcará el cierre trimestral con las bolsas en soportes y los bonos rebotando

Concentración de datos de inflación en la segunda parte de la semana

Los datos de inflación son protagonistas en la segunda parte de la semana. En Europa se publicará el IPC preliminar de JUN23: Italia (miércoles a las 11:00h), España y Alemania (jueves a las 9:00 y 14:30h respectivamente) y, Francia y eurozona (viernes a las 8:45 y 11:00h respectivamente). El viernes a las 14:30h se publicará en EEUU el deflactor del consumo, PCE, que es el índice más seguido por la Fed para medir la inflación, aunque el dato es de MAY23.

Datos de alto impacto en Europa y EEUU en segunda parte de la semana, agenda de Thomson Reuters extraída de la plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/06/23

La inflación continúa lejos de objetivos de bancos centrales

En el caso el IPC preliminar de JUN23 en Europa, el consenso de Thomson Reuters (TR) espera una moderación desde el +6,1% hasta el +5,6% interanual (ia.) La moderación es generalizada en los mayores países miembros de la eurozona a excepción de Alemania para el que se espera un repunte desde el +6,1% hasta el +6,3%. Para el PCE de EEUU de MAY23 el consenso de TR espera una estabilidad en el +4,7% ia para la tasa subyacente.

En ambas zonas geográficas nos encontramos lejos de niveles compatibles con la estabilidad de precios para los respectivos bancos centrales (BCE y Fed). Una situación que está haciendo que los gobernadores mantengan un tono duro o hawkish en sus últimas intervenciones y que podrían extender a la mesa final de política monetaria del foro de bancos centrales de Sintra que acontecerá el miércoles a las 15:30h y en la que compartirán mesa Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (BCE), Andrew Bailey (BoE) y Kazuo Ueda (BoJ).

Posible impacto en mercado

Unos datos de inflación más bajos de lo esperado señalarían que la subida de tipos de interés acumulada estaría funcionando, contribuyendo a reducir incertidumbre en las bolsas y permitiendo a los bancos centrales suavizar el discurso respecto a los tipos de interés favoreciendo un rebote a corto plazo en el precio de los bonos.

Por el contrario, una inflación por encima de lo esperado obligaría a los bancos centrales a mantener una senda dura en torno a los tipos de interés pudiendo presionar a la baja el precio de los bonos y pesando sobre los bolsas.

Bund alemán y Notas a 10 años de EEUU rebotan desde soportes

A nivel gráfico, el CFD sobre el Bund alemán se encuentra rebotando después de encontrar soporte en 132,864 que es nivel próximo al mínimo anual establecido en 131,369. Similar comportamiento en el CFD sobre las Notas a 10 años en EEUU que están recuperando con moderación después de establecer un mínimo den 111,640.

Gráfico diario de CFD Euro Bund sobre bono alemán a 10 años con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/06/23

Euro Stoxx y Dax próximos a mínimos de trimestre y Nasdaq 100 corrigiendo a corto plazo

Las bolsas europeas reciben los datos después de formar una envolvente bajista en gráfico semanal (ver “Envolvente bajista en Euro Stoxx y Dax: con divergencias y alto optimismo”). Los índices europeos se encuentran próximos a los mínimos de MAY23, 4.210 puntos para Euro 50 y 15.626 para Alemania 40, que son base de movimiento lateral de los últimos y, en el caso del Euro 50, mínimo trimestral.

En el caso del CFD US NDAQ 100 sobre Nasdaq 100 asistimos a una corrección desde el máximo anual situado en 15.281 puntos que ha provocado un giro a la baja del oscilador MACD que corta a su señal desde niveles que podrían calificarse de sobrecompra.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 sobre Nasdaq 100 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/06/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.