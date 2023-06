Envolvente bajista en Euro Stoxx y Dax: con divergencias y alto optimismo

Envolvente bajista en gráfico semanal y en resistencias clave

El CFD sobre el Euro Stoxx 50 bajó posiciones la semana pasada con intensidad después de aproximarse a la zona de resistencias clave comprendida entre los máximos de 2021 y 2022. La caída fue constante y de principio a fin de semana, dejando una vela bajista (color rojo) que envolvía por completo a la vela semanal anterior (color blanco). De esta manera, el precio formó un patrón de envolvente bajista en gráfico de velas japonesas que también es apreciable en otros CFDs como el Alemania 40 sobre el índice alemán Dax.

Gráfico semanal de CFD Euro 50 sobre el Euro Stoxx 50 con MACD

Desaceleración económica y tono duro de los banqueros centrales

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 26/06/23

La información económica que ha provocado las caídas ha sido (1) el tono tensionador o duro de los banqueros centrales y (2) una desaceleración económica más acusada de lo esperado (PMIs flash de JUN23 en Europa sorprendió negativamente y bajó desde 52,5 hasta 50,3 puntos nivel muy próximo a la barrera de los 50 que separa la zona de expansión de la zona de contracción).

Divergencias bajistas en MACD y sentimiento positivo

El oscilador MACD en diferentes marcos temporales presenta divergencias bajistas con los CFDs sobre bolsa y se encuentra alejado de su nivel neutral, lo que sugiere que el precio presenta algo de sobrecompra.

Por otro lado, desde un punto de vista de sentimiento, la corrección en bolsa coincide con una recuperación del optimismo por parte de los inversores. El porcentaje de alcistas supera al de bajistas por tercera semana consecutiva en la encuesta de la AAII (American Association of Individual Investors) una circunstancia que no ocurría desde NOV21 cuando el Euro 50 marcó un máximo significativo en 4.415 puntos.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 sobre Dax 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 26/06/23

Soportes importantes cerca y mesa de banqueros centrales el miércoles

La confirmación de la envolvente bajista semanal está pendiente: los índices deberían consolidar por debajo de los mínimos de la semana pasada: 15.731 en Alemania 40, 4.252 en Euro 50 y 9.239 en España 35. Y, en caso de confirmarse, los índices se toparían enseguida con soportes importantes: el mínimo de MAY23 en Euro 50 y Alemania 40 (4.210 y 15.626 puntos respectivamente) son base de movimiento lateral que dura tres meses.

Parte de una puesta a prueba de estos niveles podría depender de si se mantiene la actual combinación económica: desaceleración y bancos centrales duros. De primeras, el IFO de Alemania de JUN23 ha sorprendido negativamente. Por otro lado, los banqueros centrales están reunidos en Sintra (el Jackson Hole europeo) y la cita estrella del congreso será el miércoles a las 15:30h donde compartirán mesa Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (BCE), Andrew Bailey (BoE) y Kazuo Ueda (BoJ).

