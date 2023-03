La inflación en Europa sube y la rentabilidad de los bonos se dispara. Las bolsas no se dejan arrastrar y mantienen soportes

La inflación en Europa repunta y el Bund alemán alcanza rentabilidades no vistas en la última década

Francia ha comenzado publicando el dato de inflación preliminar de FEB23 que ha sorprendido al alza: +6,2% interanual (ia.) vs 6,1% esperado vs 6,0% del mes de ENE23. La inflación en España también ha sorprendido al alza: +6,1% ia. vs 5,5% esperado vs 5,8% de ENE23.

La reacción de los bonos en Europa no ha tardado en llegar, y el precio del Bund alemán a 10 años ha caído en precio perdiendo soportes clave. En el caso del CFD Euro Bund hablamos del mínimo del año pasado situado en 133,165. En términos de rentabilidad, el Bund alcanza el +2,70% que son niveles no vistos desde julio de 2011.

Gráfico diario de Euro Bund con oscilador Estocástico

La agenda viene con más datos de inflación y encuestas empresariales PMI que pueden consolidar ruptura de soportes

En la agenda semanal tenemos más datos de inflación preliminares de FEB23: Alemania (miércoles a las 13:00h) para la que se espera un +9,2% ia. (vs +9,0% de ENE23) y Europa (jueves a las 11:00h) para la que se espera un +8,2% ia. (vs +8,0% de mes anterior). Si la dinámica continúa, y los datos de inflación en Alemania y en Europa sorprenden al alza, la ruptura de soportes en bonos podría consolidarse.

Agenda económica con eventos económicos de alto impacto en Europa y EEUU para lo que queda de semana

No olvidemos que, en la agenda semanal, también se publican encuestas empresariales preliminares de FEB23 (mañana de manufacturas y el viernes de servicios). En este caso, unas sorpresas positivas que señalen que la economía recupera momento positivo, podría acelerar las caídas en el precio de los bonos.

Por el momento, las bolsas europeas, mantienen soportes y no se ajustan al nuevo repunte de tipos de interés

En EEUU, el repunte en tipos de interés también ha sido intenso (las Notas a 10 años han repuntado cerca de 50 puntos básicos en FEB23 y se aproximan al 4,00%) y ha terminado por provocar un ajuste de precios a la baja en las bolsas que han perdido soportes. Sin embargo, por el momento, las bolsas europeas aguantan soportes (ver “S&P 500 y Nasdaq 100 se han girado a la baja: ¿aguantarán los soportes en Ibex y Dax?”).

El CFD Alemania 40 ha encontrado soporte en 15.227 puntos que es aproximación de la directriz alcista de medio plazo que une los mínimos de 2022 y 2023. La primera resistencia se encuentra en 15.656 puntos que es máximo anual.

El rango es estrecho (en términos porcentuales la distancia entre 15.227 y 15.656 puntos no supera el 3%) y de larga duración (hoy cumple un mes completo el precio dentro de estos niveles). Una combinación que favorece que el precio mantenga la dirección que marque la ruptura.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con volumen y oscilador Estocástico

