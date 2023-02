S&P 500 y Nasdaq 100 se han girado a la baja: ¿aguantarán los soportes en Ibex y Dax?

Los índices de EEUU se giran a la baja y están pegados a la medias de largo plazo

Los principales índices bursátiles en EEUU pierden referencias técnicas de corto plazo y comienzan a poner a prueba referencias de medio plazo. El S&P 500 está poniendo a prueba la directriz alcista que une los mínimos de 2022 y 2023 que está a un paso de la media de 200 sesiones. Por otro lado, el Nasdaq 100 deja atrás los 12.212 puntos que son los mínimos del 10 de febrero y base del rango lateral reciente.

Los índices de Europa mantienen mejor el tipo y se encuentran a casi diez puntos porcentuales de las medias de 200 sesiones

Los índices de Europa aguantan mejor el tipo y, aunque corrigen, consiguen mantenerse por encima de los primeros niveles de soporte. De esta manera, el Dax 40 y el Ibex 35 se mantienen a casi 10 puntos porcentuales de la media móvil de 200 sesiones conservando altos niveles de sobrecompra.

La macro más importante: en primer lugar inflación en Europa y en segundo lugar las encuestas empresariales

La información económica reciente señala que la actividad económica recupera momento positivo y que la inflación está dejando de bajar: hasta incluso, el PCE subyacente en EEUU ha repuntado hasta el +4,7% en enero frente al +4,3% esperado y el +4,4% del mes anterior. Una combinación macro que pesa negativamente en el precio de los bonos y que está arrastrando a la baja al resto de activos (ver “Último capítulo de la Brújula del mercado”). Si esta semana, las encuestas empresariales mejoran y los datos de inflación no bajan lo suficiente, podría afianzarse la citada dinámica.

Lo más destacado por días:

El lunes, hay pocos indicadores de relevancia. La Confianza del Consumidor de la UME de FEB23 es el dato final, se publica a las 11:00h, y no se espera una gran desviación respecto a la lectura anterior. Por la tarde, a las 14:30h tenemos los Pedidos de bienes duraderos en EEUU de ENE23 para los que se espera una caída mensual del 2,1% respecto a la subida del +5,6% del mes anterior.

El martes, se publica el IPC preliminar del mes de FEB23 en Francia. Es el primer dato de este mes de inflación en Europa y puede marcar la apertura de la sesión pues se publica a las 8:45h. Por la tarde, a las 16:00h, el dato más importante es la Confianza del consumidor de EEUU de la Conference Board para la que se espera un repunte desde 107,1 hasta 109,5 puntos.

El miércoles, se publican PMIs de manufacturas en China de FEB23 que llevan varios meses recuperando y veremos si consiguen consolidar por encima de la zona de expansión (> 50 puntos). A las 10:00h PMI de manufacturas de la UME y el dato más relevante es el IPC de Alemania preliminar de FEB23 que se publica a las 13:00h. En EEUU a las 16:00h se publicarán encuestas empresariales ISM y PMI de manufacturas de FEB23.

El jueves, a las 11:00h tenemos el IPC preliminar de la UME de FEB23 para el que se espera una bajada hasta el +8,2% desde el +8,6% actual.

El viernes, tenemos encuestas empresariales de servicios, antes de la apertura, PMI Caixin en China, por la mañana, a las 10:00h el PMI servicios y compuesto de la UME. Por la tarde, en EEUU PMI de servicios a las 15:45h e ISM no manufacturero a las 16:00h.

En cuanto a los resultados empresariales, en España, la agenda viene repleta. El lunes: Acciona Renovables, ACS, Cie Automotive, Fluidra y Melià Hotels. El martes: Ferrovial, Acciona, Grifols, Merlin Properties, Inmobiliaria Colonial, Vicofan, Acerinox, Solaria e Indra.

Los niveles en los CFD sobre índices

El CFD Alemania 40 marca máximo anual en 15.656 y se adentra en un periodo prolongado de estancamiento. El primer nivel de soporte se encuentra en 15.248. Más abajo la directriz alcista que parte de mínimos de 2022 y el soporte establecido en 14.904. Las divergencias bajistas en oscilador Estocástico se acumulan y el volumen comienza a disminuir.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con volumen y oscilador Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/02/23

El CFD España 35 se estabiliza después de establecer un nuevo máximo anual en 9.368 que es parte superior del canal alcista dibujado en el gráfico. La sobrecompra es abultada y el oscilador MACD perfila moderadas divergencias bajistas en un contexto de volumen inferior a la media. La primera zona de soporte se encuentra comprendida entre 9.067 y 8.992 puntos.

Gráfico diario de CFD España 35 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/02/23

El CFD US NDAQ 100 consolida por debajo del primer nivel de soporte establecido en 12.212 puntos. El oscilador MACD se gira a la baja desde niveles de sobrecompra y en un contexto de reducido volumen. La primera zona de soporte se encuentra comprendida entre 11.795 y la media móvil simple de 200 sesiones.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/02/23

