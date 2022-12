La inflación de US hoy a las 14:30h tan importante como la Fed de mañana. Niveles en S&P 500, USD y Notas a 10 años

La inflación es dato de alto impacto y se publica antes de la Reunión de la Fed

El dato de IPC de EEUU de NOV22 se publica el martes a las 14.30h. Un dato clave pues determina la política monetaria de la Reserva Federal que hoy comienza su Comité de Política Monetaria (FOMC) y que tomará la decisión de tipos de interés mañana a las 20:00h CET. Un dato de alto impacto que, si se desvía frente a lo esperado, puede provocar un fuerte movimiento en todos los mercados, tal y como ocurrió el 10 de noviembre del mes pasado cuando se publicó el anterior dato: las bolsas de U.S. subieron más de 5 puntos porcentuales, el USD se depreció cerca de un 2% y las Notas a 10 años avanzaron cerca de un 2,5%.

El consenso de mercado recogido por Thomson Reuters a 12 de DIC22 espera una nueva reducción: desde el +6,3% hasta el +6,1% en tasa interanual (ia.) para la subyacente y desde el +7,7% hasta el +7,3% ia. para la general. Estaríamos ante la segunda reducción simultánea consecutiva en ambas cifras este año alejándose notablemente de los máximos alcanzados este año: la inflación general alcanzó el 9,00% en junio y la subyacente el 6,66% en septiembre.

IPC General y Subyacente de U.S. en variación interanual (esc. Izqda.) con Barril West Texas (esc. dcha.) / Pulsa para ampliar gráfico

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y Energy Information Administration (EIA)

El petróleo baja en términos interanuales y permite que la inflación se reduzca

El origen de la inflación, los altos precios de la energía, comienza a suavizarse y el petróleo comienza a presentar variaciones interanuales negativas. Una circunstancia que está contribuyendo a que la inflación se reduzca.

El CFD sobre el Petróleo Crudo West Texas lleva varias sesiones consolidando por debajo de 76,64 USD/barril que era anterior mínimo significativo y actual resistencia. Por la parte inferior, la siguiente zona de soporte se encuentra comprendida entre 66,47 y 62,90 USD/barril.

Gráfico diario de CFD sobre West Texas con oscilador RSI (14) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/12/22

Las bolsas reciben el dato con señal de venta en MACD (12,26,9) activada

El CFD sobre el S&P 500 se encuentra pegado al soporte establecido en 3.904 puntos con el oscilador MACD (12,26,9) presentando señal de venta activada. Una señal de venta que también se encuentra activa en los índices que analizamos todos los lunes (ver “Nasdaq, Ibex y Dax: giro a la baja a corto antes de semana clave”). Por debajo de 3.904 puntos, el siguiente nivel de soporte se encuentra en 3.696. El máximo del mes establecido en 4.103 sería la primera resistencia.

Gráfico diario de CFD sobre S&P 500 con volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/12/22

Las Notas a 10 años han frenado recuperación en techo de canal bajista

El CFD sobre las Notas a 10 años ha encontrado resistencia a la altura del canal bajista de largo plazo dejando un máximo en 114,9450. Con posterioridad ha perdido posiciones y el oscilador MACD (12,26,9) activa señal de venta. Por la parte inferior, el primer nivel de soporte se sitúa en 112,2700.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/12/22

El Índice USD de CMC Markets se encuentra pegado a la media móvil de 200 sesiones

El CFD sobre el Índice USD de CMC Markets ha marcado un mínimo en 1.052,60 USD que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones. Con posterioridad se estabilizado provocando que el MACD (12,26,9) repunte con moderación y perfile divergencias alcistas. El primer nivel de resistencia se encuentra en 1.085,140 y el siguiente nivel de soporte en 1.036,360.

Gráfico diario de CFD sobre Índice USD de CMC Markets / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/12/22



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.