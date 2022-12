Nasdaq, Ibex y Dax: giro a la baja a corto plazo antes de semana clave

Nasdaq, Ibex y Dax se comienzan a girar a la baja a corto plazo en una semana de datos clave

Comenzamos una semana clave para los mercados. El martes tendremos ZEW alemán de diciembre e Inflación de noviembre de EEUU. A mitad de semana, tres grandes centrales deciden sobre tipos de interés y revelan sus proyecciones económicas: la Reserva Federal lo hará el miércoles (se espera que suba 50 puntos básicos según consenso de Thomson Reuters, TR, hasta el 4,50%), el BoE y el BCE intervendrán el jueves (TR también espera que suban tipos en 50 puntos básicos hasta el 3,50% y el 2,50% respectivamente). Para finalizar la semana se publicarán las encuestas empresariales PMI flash o preliminares de noviembre de Europa.

Los índices de bolsa que analizamos en este artículo (Nasdaq, Ibex y Dax) reciben la información con señales de venta activadas en los osciladores MACD (12,26,9) con datos diarios. Una debilidad a corto plazo que es amplia, es decir, que es apreciable en la mayoría de las acciones que componen el índice. En el Ibex 35, el 34,29% de las acciones que componen el índice mantienen tendencia alcista a corto plazo; en el Dax 40 este porcentaje es del 27,50% y, en el Nasdaq 100 hablamos del 29,41%.

El Dax 40 comienza a girarse a la baja y activaría una posible señal de venta

El CFD sobre el Dax alemán baja de forma pausada después de establecer un máximo mensual en 14.606 puntos que pasa a convertirse en primera resistencia. La corrección provoca que el oscilador MACD (12,26,9) active señal de venta en un contexto de reducido volumen de contratación. El soporte más significativo a corto plazo se encuentra alejado, en 13.571 puntos, que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

Gráfico diario de CFD sobre Dax con RSI (14) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/12/22

El Ibex 35 activaría una posible señal de venta según oscilador MACD (12,26,9)

El CFD España 35 baja posiciones de forma gradual y deja zona de resistencia en 8.468 / 8.551 puntos. La corrección provoca la ruptura de la directriz alcista que ha guiado el rebote desde mínimos anuales y activa señal de venta en oscilador MACD (12,26,9) que parte de los niveles más elevados de los últimos seis meses. La media móvil simple de 200 sesiones podría actuar como soporte y, un poco más abajo, el siguiente soporte estaría en 7.983.

Gráfico diario de CFD sobre Ibex 35 con MACD / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/12/22

El Nasdaq 100 sigue en rango; hay catalizadores para romper

El CFD sobre el Nasdaq 100 continúa dentro de un rango lateral bien definido y fácil de identificar: por la parte inferior soporte en 11.447 puntos y, por la parte superior, resistencia en 12.124 puntos que es máximo mensual. La ruptura del rango podría marcar la dirección del próximo movimiento y los datos económicos que tenemos esta semana tienen entidad suficiente para actuar de catalizador.

Gráfico diario de CFD sobre Nasdaq 100 con volumen y MACD / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/12/22



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.