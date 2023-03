La Fed va a mirar con lupa el empleo de EEUU. El mercado puede reaccionar con fuerza: escenarios y niveles para Nasdaq 100, S&P 500, Bonos y EUR/USD

El dato de empleo de mañana de EEUU adquiere una relevancia inusual

Mañana se publica el informe laboral de EEUU de febrero a las 14:30h. Es un dato calificado de alto impacto en todas las agendas económicas porque condiciona las diferentes políticas económicas. Una desviación acusada respecto a lo esperado por el consenso es capaz de provocar giros a corto plazo o rupturas de niveles en las principales bolsas, bonos, divisas y/o materias primas. A modo de ejemplo solo hace falta abrir un gráfico y ver el fuerte impacto que ocasionó el anterior informe laboral publicado el 3 de febrero.

En esta ocasión, el dato adquiere una mayor relevancia, pues el 22 de marzo, la Reserva Federal, decidirá si sube los tipos de interés en 25 ó 50 puntos básicos. La Fed podría decantarse por una subida de 50 puntos básicos (pb) si el mercado laboral continúa mostrando fortaleza y la inflación no se relaja. Una subida de tipos de 50 pb es toda una declaración pues (1) supone volver a acelerar el ritmo y (2) se produce después de unas fuertes subidas acumuladas que han disparado el riesgo de recesión (ver “A la Fed no le tiembla el pulso: nos meterá en recesión si la inflación no baja”).

El consenso de mercado espera +203.000 puestos de trabajo y +0,3% mensual en ingresos laborales

El mercado pone el foco en la creación de puestos de trabajo o payrolls y en la tasa de desempleo. El consenso recogido por Thomson Reuters (TR) espera que se creen 203.000 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,4%.

Dentro del informe, debido a la preocupación por los efectos de segunda ronda en la inflación, los ingresos laborales por hora han adquirido un alto protagonismo. Para esta partida, el consenso TR espera un crecimiento del +0,3% mensual y del +4,8% en términos interanuales: lo que supone una aceleración de la remuneración a los empleados desde el +4,4% del mes anterior que rompe la senda de moderación de los últimos meses.

Rentabilidad del bono a 2 años de EEUU (izquierda) e Ingresos por hora en variación interanual (derecha)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de BLS y la Reserva Federal

Posible reacción del mercado

Un dato más fuerte de lo esperado, creación de empleo e ingresos laborales por encima de consenso, podría aumentar la probabilidad de que la Fed suba 50 puntos básicos en la próxima reunión. En este caso, podría reactivar las caídas en el precio de los bonos (repuntes en tipos) que podrían lastrar a las bolsas. El USD sería el activo que más se podría beneficiar en estas circunstancias.

Un dato más débil lo esperado, creación de empleo e ingresos laborales por debajo de consenso, alejaría la probabilidad de subida de 50 puntos básicos de la Fed. Los bonos tenderían a rebotar y, si el dato es muy negativo, podrían hacerlo con fuerza pues la sobreventa es muy acusada. El USD podría frenar su apreciación y las bolsas sentir cierto alivio por unos menores tipos de interés.

Los niveles en principales CFDs

El CFD sobre el S&P 500, US SPX 500, se dedica a oscilar en torno a la directriz alcista de medio plazo. Por debajo del soporte situado en 3.920 se confirma ruptura de directriz alcista y media móvil simple de 200 sesiones. Por encima de 4.048, el precio recupera momento positivo, mantendría directriz, y quedaría sin resistencia hasta el máximo anual establecido en 4.195.

Gráfico diario de CFD sobre S&P 500 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/03/23

El CFD sobre Nasdaq 100, US NDAQ 100, se encuentra en tierra de nadie, alejado de la primera resistencia situada en 12.895, máximo anual, y del primer soporte establecido en 11.795 que es aproximación de la media de 200 sesiones. La neutralidad se extiende al oscilador MACD y el volumen de contratación es inferior a la media: estamos ante un precio a la expectativa, sin momento.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/03/23

CFD sobre EUR/USD se estabiliza a un paso de la zona de soporte comprendida entre 1,0532 y 1,0483 que es aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos de 2022. Por debajo de esta zona, el siguiente soporte es la media de 200 sesiones y más abajo, la zona comprendida entre 1,0290 y 1,0222. Por la parte superior, la primera resistencia se encuentra en 1,0694.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/03/23

CFD sobre las Notas a 10 años, US T-Note 10 YR, se estabiliza a un paso de la zona de soporte clave comprendida entre 109,369 y 108,838 que son mínimos de 2022. La estabilidad permite que el oscilador MACD recupere posiciones y que comience a repuntar desde niveles de elevada sobreventa. La primera resistencia se encuentra en 111,581.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años y MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/03/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs tales cómo, El par de EUR/USD, el índice Dax alemán, US 30, US NDAQ 100, Oro y Plata y las acciones de las compañías más populares.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación EUR/USD 0,7 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 Alemania 40 1 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 Oro 0,3 20:1 ✓ Dom 23:00-Vie 21:00

Descanso diario 22:00-23:00 Plata 2,5 10:1 ✓ Lun 00:00- Vie 22:00

Descanso diario 23:00-00:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.