A la Fed no le tiembla el pulso: nos meterá en recesión si la inflación no baja

A la Reserva Federal no le tiembla el pulso, podría subir 50 puntos básicos el 22 de marzo, y el mercado sube el techo del ciclo de tipos hasta el +5,75%

Las recientes declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal ante el Congreso y el Senado de los EEUU, lo dejan claro: no descarta subida de tipos de interés de 50 puntos básicos (pb) en el próximo FOMC debido a la fortaleza de la economía.

La reacción en los mercados de futuros no se hace esperar: para la reunión del 22 de marzo la probabilidad de subida de tipos de +50 pb hasta el +5,25% es del 72%, para la reunión del 3 de mayo la probabilidad de subida de tipos de +25 pb hasta el 5,50% es del 61% y, finalmente, para la reunión del 14 de junio la probabilidad de subida de tipos es de otros 25 pb es del 57% y el nuevo techo del ciclo se alcanzaría en el 5,75%.

La subida de tipos acumulada es de gran intensidad

Llueve sobre mojado: las declaraciones de Powell se producen después de un mes de febrero de fuertes subidas de tipos de interés: las Notas a 2 años superan el 5,00% que son niveles máximos alcanzados en 2006 / 2007 en la burbuja inmobiliaria y financiera.

Desplome del CFD US -TNote 2YR que comienza a poner a prueba mínimos de 2006 / 2007. Gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation de CMC Markets

A esta aceleración reciente en la subida de tipos de interés hay que sumar la acumulada en el año pasado. En su conjunto estamos ante una la subida de alta verticalidad o intensidad para la que tendríamos que remontarnos a 1981 para encontrar precedentes.

La probabilidad de recesión es la más alta de los últimos 40 años

Atendiendo a la evidencia económica, una subida de tipos de interés de esta magnitud, debería pasar factura a la economía en algún momento. De hecho, el mercado espera que la Reserva Federal, si sube más los tipos de interés, no pueda mantenerlos y se vea obligada a bajarlos en un futuro próximo para ayudar a la economía. Esto se traduce en lo que se denomina una inversión de la curva de tipos de interés, donde los plazos más cortos remuneran más que los plazos más largos.

Al comparar el tipo de interés de las letras a 3 meses en EEUU, que se encuentra en el 5,00%, y el de las Notas a 10 años, que se encuentra en el 3,97%, nos encontramos que el diferencial es del -1,03% o de -103 puntos básicos. Este pendiente tan negativa de la curva de tipos de interés no se había visto en los últimos 40 años y según el modelo de la Fed de Cleveland supone que la probabilidad de recesión a 12 meses vista se sitúa por encima del 62,74%.



