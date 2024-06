La divergencia entre bolsas (en máximos) y macro (en mínimos) se amplía: ¿qué sucede?

Las bolsas están viviendo un escenario de cuento

A comienzos de mayo señalábamos que las bolsas volvían a moverse al compás de los tipos de interés y que nos adentrábamos en el escenario de cuento o de Ricitos de oro, donde las malas noticias sentaban bien a las bolsas.

Van a cumplir casi dos meses desde entonces y los índices bursátiles de EEUU han establecido nuevos máximos históricos a medida que las referencias macroeconómicas han ido empeorando. De esta manera, las bolsas han seguido celebrando los datos económicos negativos: los índices de sorpresas económicas como el de Citigroup y Bloomberg alcanzan los niveles más bajos en meses / años.

Posible punto de inflexión: las malas noticias podrían volver a ser malas noticias

Llegados a este punto, algunos operadores se plantean la posibilidad de que estemos ante un aterrizaje duro de la economía de EEUU en lugar de un aterrizaje suave.

Si esto es así, y la dinámica de sorpresas negativas se extiende en las próximas semanas / meses y alcanza a la hard data o datos reales, en algún momento se olvidará la paradoja de Ricitos de oro y las malas noticias podría tener un impacto más negativo en las bolsas.

Divergencia entre smalls y large caps

Sin embargo, cabría realizar dos puntualizaciones respecto a la divergencia entre macro y bolsa:

En primer lugar, la economía de EEUU es cada vez más digital y menos industrial. Esta circunstancia hace que muchos de las alertas en rojo en los datos macroeconómicos hayan pasado desapercibidas por los dos grandes índices (US SPX 500 y US NDAQ 100) que han marcado nuevos máximos de la mano de la tecnología y presenten un alto nivel de sobrecompra. Sin embargo, el US 30 muestra menor vigorosidad y lleva varios meses consolidando niveles y manteniendo la tendencia alcista de fondo.

US 30 en gráfico diario con ATR (21) extraído de Next Generation a 24/06/24

En segundo lugar, el terreno de juego de las grandes corporaciones es global. La mayor parte de los ingresos de las compañías que forman parte de los índices de gran capitalización no dependen de la evolución interna de la economía. Este hecho ha provocado que los índices de gran capitalización se desmarquen de la macro “local”. De esta manera, la correlación entre la macro de “local” y las bolsas es mejor buscarla en índices de compañías de pequeña y mediana capitalización.

US Small Cap 200 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 24/06/24

Macro de esta semana: actividad debilitándose e inflación a la baja

La actividad macro que conoceremos esta semana en EEUU podría confirmar la debilidad económica reciente.

El martes se publicará la confianza del consumidor de la Conference Board (16:00h) que según consenso de mercado se espera que baje hasta los 100 puntos y se mantenga en la franja inferior de los últimos 2 años. El componente de expectativas es el que más debilidad muestra y más del 69% de las familias piensan que podría o que es muy probable que la economía de EEUU entre en una recesión la semana que viene.

Por otro lado, se publicarán datos del mercado inmobiliario . Según consenso, el índice precios de la vivienda S&P Case Shiller (martes a las 15:00h) podría aumentar un 6,9% interanual mientras que la venta de nuevas viviendas (miércoles a las 16:00h) podrían situarse en 0,64 millones y las viviendas pendientes de escriturar (jueves a las 16:00h) podrían aumentar un 2,5% mensual. La subida de los precios de la vivienda y las malas expectativas de las familias ha provocado que la actividad en los indicadores de actividad del sector inmobiliario se ralentice pese a la reciente relajación de tipos de interés.

Las peticiones semanales de subsidio de desempleo (jueves a las 14:30h) han ido aumentando en los últimos meses y la media de 4 semanas se sitúa en las 232.750 que son los niveles más altos desde SEP23.

El índice de precios PCE (viernes a las 14:30h) podría bajar hasta el 2,6% en tasa subyacente y en tasa general. El dato se antoja clave pues, si la inflación retoma la tendencia bajista, la Fed tendría más margen para bajar tipos y combatir la desaceleración macroeconómica, apoyando el actual escenario de Ricitos de oro.



