Análisis técnico: alto optimismo en bolsas de EEUU con acumulación de excesos y bajo volumen

El sentimiento de los participantes respecto a las bolsas de EEUU se podría calificar de elevado. La última encuesta semanal de la AAII (American Association of Individual Investors) nos dejó una lectura de 44,4% de alcistas para los mercados bursátiles de cara a los próximos 6 meses y un 22,5% de bajistas.

Por otro lado, el posicionamiento de los participantes podría calificarse de largo o favorable a subidas. Los niveles de volatilidad en los mercados de opciones son bajos y las coberturas (compra de opciones put) están reduciéndose: el ratio put/call de los últimas 10 sesiones alcanza los niveles más bajos desde JUL23.

US SPX 500 en gráfico diario con ATR (21) extraído de Next Generation a 24/06/24

La alta concentración está siendo una de las características de este mercado alcista. Un ejemplo lo tenemos en que las acciones del NYSE que marcan nuevos mínimos en lo que llevamos de año (387) supera con claridad a las que marcan nuevos máximos (82).

Sin embargo, la amplitud ha mejorado algo en la última semana, donde la gran mayoría de índices sectoriales (a excepción de utilities o servicios públicos) han acompañado los nuevos máximos históricos del S&P 500.

Una mejora en el fondo que también ha coincidido con un descanso en NVIDIA que acabó la semana en rojo después de formar una envolvente bajista en gráfico diario el jueves y haber llegado a subir más de 85 puntos porcentuales desde los mínimos de abril.

Rentabilidad a diferentes plazos de los índices sectoriales SPDR sobre el S&P 500, gráfico extraído de Next Generation a 24/06/24

La actividad en el mercado continúa resintiéndose. El volumen de contratación continúa retrocediendo y situándose por debajo de la media de largo plazo recogiendo cierto miedo a las alturas en los niveles actuales. No debería extrañar pues el US NDAQ 100 y el US SPX 500 se encuentran a más de 10 puntos porcentuales de la media móvil simple de 200 sesiones y con los osciladores en diferentes plazos presentando sobrecompra.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 24/06/24

A nivel técnico, los máximos de la semana pasada (5.516 puntos en US SPX 500 y 20.086 en US NDAQ 100) son las primeras resistencias a vigilar. Por la parte inferior, los primeros niveles de soporte los establecemos en 5.447 para el US SPX 500 y en 19.473 puntos para el US NDAQ 100.

En la agenda semanal, las referencias macro que consideramos podrían generar más volatilidad son los siguientes: la confianza consumidor Conference Board (martes a las 16:00h) y el índice de precios PCE (viernes a las 14:30h). A la vez, Micron Tehcnology (miércoles) y Nike (jueves) publican resultados a cierre de mercado.



