La actividad en bolsa baja: vea nuestro ranking de acciones con volumen subiendo

El volumen sube en la renta fija y baja en la renta variable

La empresa SIX publica mensualmente las cifras de actividad para los mercados de Suiza (SIX Swiss Exchange) y de España (BME Exchange). Su último informe mensual, publicado el 1 de junio de 2023, hace referencia al mes de mayo y la tónica continúa siendo una caída en la actividad en renta variable; medida en número de operaciones y efectivo negociado.

En el caso del mercado español la variación el volumen en millones de euros para el mercado de renta variable ha sido de un 28,7% respecto al mes de mayo del año pasado y de un 21,8% en lo que llevamos de año. La excepción está siendo el mercado de renta fija donde el volumen ha incrementado un 41,8% en mayo y un 44,3% en acumulado anual. En cierta medida, se podría decir que estamos asistiendo a un posible desplazamiento de los mercados de renta fija sobre los mercados de renta variable. La necesidad de mayores recursos y la mayor rentabilidad debido al incremento en los tipos de interés podría explicar este comportamiento.

Las acciones con un aumento en el volumen y efectivo contratado son minoría

En el último Ranking de acciones Ibex 35 (publicado el 24 de mayo) en el que incorporábamos el efectivo negociado se puso de manifiesto la caída en la actividad. El efectivo medio negociado en el mes aumentaba solamente en 12 de las 35 empresas del índice (el 34,28%) en un contexto estacionalmente favorable pues se publicaban los resultados empresariales. Entre estas acciones estaban Red Eléctrica, Repsol, Acciona Energía Renovables y Merlin Properties que también cotizaban cerca de niveles técnicos que podrían actuar de apoyo.

Las acciones que más sufren la caída en la actividad son las de menor capitalización

La reducción en el volumen (número de acciones) y efectivo (euros) podría interpretarse como un signo de debilidad en el mercado. Las tendencias alcistas primarias o de largo plazo suelen desarrollarse en ciclos económicos expansivos donde el consumo permite mayores beneficios empresariales y, el aumento del ahorro fomenta la inversión.

Ranking de acciones Ibex Medium Cap en función a la variación en volumen y efectivo negociado con datos extraídos de infobolsa a 06/06/23

A la vez, la caída en la contratación, suele ser más acusada en aquellas empresas que tienen mayores dificultades para acceder a la financiación o que tienen unos negocios más cíclicos y con una menor capacidad para generar caja. Estas empresas suelen ser de menor tamaño o tienen una menor capitalización.

De esta manera, es más difícil encontrar acciones con actividad recuperando en acciones de compañías de menor capitalización. Un ejemplo lo tenemos en las acciones del Ibex Medium Cap donde solo cuatro compañías (Ence, Applus Services, Global Dominion y Faes Farma) de las 20 que lo componen presentan un volumen y un efectivo repuntando en el último mes.

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.