La narrativa de tipos más altos por más tiempo pasa factura a las bolsas. Los principales índices pierden los mínimos de la semana pasada, que en muchos casos eran los anteriores máximos anuales, y el movimiento que se produce en la parte alta del canal alcista de largo plazo viene acompañado por divergencias bajistas en los osciladores de precios con datos diarios.

Podríamos haber asistido a una ruptura falsa de resistencias y, si las caídas continúan durante el resto de la semana, los índices comenzarían a formar figuras de giro a la baja en gráfico de velas japonesas con datos mensuales. En el caso del Euro 50 se estaría perfilando una estrella fugaz en la parte alta de canal alcista.

Euro 50 en gráfico mensual con RSI (10) extraído de Next Generation a 30/05/24

Gran parte del cierre mensual depende de los datos de inflación que se publicarán el viernes 31 de mayo: IPC en Europa de MAY23 (11:00h) y PCE en EEUU de ABR23 (16:30h).

El mercado espera que el IPC en Europa repunte en la tasa general hasta el 2,5% y que la tasa subyacente se mantenga estable en el 2,8%.

El mercado espera que el PCE de EEUU se mantenga en el 2,7% para la tasa general y en el 2,8% para la tasa subyacente.

Los niveles no están muy alejados de los precios objetivos del BCE y de la Reserva Federal que se encuentran en el 2,0%. Sin embargo, la inflación podría estar enquistándose si atendemos a (1) la evolución de los costes laborales, (2) la subida de las materias primas y (3) nuevo episodio de guerra comercial entre EEUU y China.

En este entorno, si los datos de inflación sorprenden al alza, los tipos de interés, podrían continuar repuntando y los bonos (en precio) mantener su actual dinámica bajista. Una circunstancia que podría aumentar la presión bajista en las bolsas.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 30/05/24

Por el contrario, si la inflación baja más de lo esperado y sorprende positivamente la calma podría volver a los mercados bursátiles y de bonos. En este caso, el reciente repunte que estamos apreciando en los índices de volatilidad (VIX y VSTOXX) podría calmarse pues los bancos centrales tendrían más margen para bajar tipos de interés.

Evolución del PCE subyacente (rojo) y general (azul) en términos interanuales

Fuente: gráfico extraído de la herramienta de la Reserva Federal de San Luis con datos de la Bureau of Economic Analysis (BEA)



