Bolsas acumulan divergencias bajistas en banda superior de canal alcista de largo plazo

La actual situación en los mercados bursátiles podría definirse de alto optimismo o euforia.

Las encuestas de sentimiento muestran una mayoría de inversores alcistas. La última encuesta de la American Association of Individual Investors (AAII) nos deja un 47,0% de alcistas frente a un 26,3% de inversores bajistas.

Los índices de volatilidad (EU Volatility Index – Jun 2024 y Volatility Index – Jun 2024) consolidan por debajo de los 15 puntos.

Pese a la baja volatilidad, se desacelera la negociación de opciones de cobertura o puts y el ratio put/call en media de 10 sesiones consolida por debajo de 0,90 que son mínimos de junio 2023.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 27/05/24

Una exuberancia que se produce en un contexto donde la sobrecompra es abultada, los principales índices de bolsa cotizan a más de 10 puntos porcentuales de sus medias móviles de 200 sesiones. A la vez, asistimos a una nueva fase de alta concentración (la capitalización de los 7 magníficos en el S&P 500 alcanza el 31%).

En resumen, el fondo de mercado es claramente alcista, sin embargo, se acumulan excesos que, en algún momento se pueden corregir.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 27/05/24

En este contexto, algunos de los principales índices de bolsa comienzan a estancarse a corto plazo a la altura del canal alcista de largo plazo que tiene base en la directriz que une los mínimos de 2022 y 2023.

Un estancamiento a corto plazo que se traduce en un giro a la baja del oscilador MACD que corta a su señal y que acumula divergencias bajistas señalando que existe una clara pérdida de momento positivo.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 27/05/24

En este marco temporal, a corto plazo, nos quedamos con el mínimo de la semana pasada como nivel o soporte a vigilar. Este mínimo se sitúa en 4.991 puntos para el Euro 50, en los 11.005 para el España 35 y en los 18.514 para el Alemania 40. Por debajo de ese nivel, podría aumentar la presión vendedora y asistir a una corrección de los excesos acumulados.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 27/05/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.