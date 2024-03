Intervención de Powell: ¿dará el OK a una subida libre generalizada en bolsas, bitcoin y oro?

Jerome Powell, rendirá cuentas de la política monetaria de la Reserva Federal ante el Congreso (miércoles a las 16:00h) y ante el Senado (jueves a las 16:00h). En el turno de preguntas y respuestas, el presidente de la Fed podría mostrar alguna pista sobre la senda de tipos de interés con la que trabaja el banco central y podría incorporar volatilidad al mercado.

La actual combinación sugiere que el presidente de la Fed seguirá sin querer precipitarse en bajar tipos de interés. Las razones fundamentales podrían ser las siguientes:

El mercado laboral continúa fuerte. El informe laboral de FEB24 se publicará el viernes y según consenso de Thomson Reuters se espera que se cree empleo a buen ritmo (200.000 NFP) y que la economía se mantenga en pleno empleo (tasa de desempleo en el 3,7%).

La inflación subyacente comienza a estancarse y los salarios crecen a un ritmo alto. El IPC subyacente de ENE24 quedó en el 3,9% y el PCE del mismo mes en el 2,8% que son lecturas similares al mes anterior. Los ingresos laborales por hora son elevados (+4,5% interanual) y generan efectos de segunda ronda.

Inflación de activos y efecto riqueza. Desde que la Fed decidió mantener tipos en el 5,50% en SEP23 y comenzó a hablarse de bajadas de tipos, el S&P 500 ha subido más de 15 puntos porcentuales y entrado en subida libre. El bitcoin avanza más de un 150% y comienza a probar su máximo histórico El oro también se anima recientemente y también se aproxima a máximos históricos. El precio de la vivienda S&P Case Shiller encadena seis meses consecutivos creciendo en términos interanuales, al 6,1% en DIC23.

Onza de oro en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la Next Generation a 05/03/24

Posible impacto en el mercado

Si el mercado interpreta que Jerome Powell no se encuentra cómodo con la situación actual y que las bajadas de tipos podrían aplazarse nuevamente (el mercado de futuros descuenta con un 68,6% bajada de 25 puntos básicos en el FOMC del 12 de junio), podríamos asistir a un descanso en la actual subida generalizada de precios de los activos, con repunte de tipos de interés y apreciación del USD.

Por el contrario, si el mercado interpreta que Jerome Powell considera que la evolución de la inflación es positiva y que está cómodo con lo que está descontado el mercado de futuros (primera bajada de tipos en junio), la dinámica alcista generalizada reciente podría extenderse. En este caso, podría darse la paradoja de que activos cíclicos como las bolsas y activos refugio (oro y bitcoin) avanzasen simultáneamente e intentasen adentrarse en subida libre de forma simultánea.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.