Euforia cripto: todos los OjOs en los máximos históricos del bitcoin

El bitcoin avanza cerca de un 50% en el mes de febrero y arrastra consigo a todo el ecosistema cripto. A excepción del Litecoin, el resto de las criptomonedas de nuestra plataforma avanzan como mínimo a doble dígito en el mes de febrero. La subida se acelera, pues venía de fondo, en los últimos seis meses es fácil encontrar revalorizaciones superiores a los tres dígitos: Solana, Cardano, Avalanche, Algorand…

Tampoco se quedan atrás las empresas que se dedican a la intermediación y custodia de las criptomonedas (Coinbase y MicroStrategy) o las empresas que se dedican a la minería (Marathon Digital y Riot Platforms).

Evolución en gráfico diario de bitcoin (azul), Marathon Digital (fucsia), Coinbase (rojo), Riot Platforms (violeta) y Microstrategy (blanca), en el último año, gráfico extraído de Next Generation a 29/02/24

La subida es exponencial y la euforia se desata. El Índice de miedo y avaricia de las cripto de altenative.me (Crypto Fear & Greed Index) que incluye las búsquedas en internet, el momento y la interacción en las redes sociales alcanza los 82 puntos que son niveles calificados de extrema avaricia no vistos desde NOV21. En esa época el bitcoin marcó un máximo histórico en 68.993 puntos con unos niveles de sobrecompra similares a los que vive en la actualidad.

Bitcoin en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 29/02/24

Parece que todo sonríe al bitcoin que continúa superando todas las pruebas. Ahora parece que les queda una más, superar la barrera de los máximos históricos, la zona 64.872 / 68.993 USD, de la que seguro estarán pendientes todos los OjOs de los amantes del mundo cripto.



