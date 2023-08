El ciclo en las inversiones temáticas: IA (la cara) y ESG (la cruz)

La Inteligencia Artificial (IA) es el gran tema del año siendo NVIDIA su estrella más brillante: avanza más de un 225% en lo que llevamos de año y marca nuevos máximos históricos alcanzando una capitalización superior a los 1,2 billones de USD. De esta manera, las temáticas vinculadas a semiconductores, inteligencia artificial y grandes tecnológicas son las que destacan sobre el resto de forma notable en términos de rentabilidad.

Las 5 temáticas que mejor comportamiento están experimentando en el año según el ranking realizado por OPTO a 24/08/23

Según FactSet, las búsquedas de términos como IA, IA generativa o Large Languaje Models (LLM o Modelos de lenguaje a gran escala como ChatGPT de OpenAI) han sido los más populares en el 2T23, por encima de otros como inflación y bancos centrales. De hecho, el término más citado por las compañías en la publicación de sus resultados empresariales ha sido IA. El buen comportamiento del precio de los activos vinculados a la IA y el efecto reclamo parece evidente.

En este sentido, podríamos tomar como ejemplo otro término o inversión temática que es la Inversión Socialmente Responsable (ESG por sus siglas en inglés) y que hasta hace relativamente poco era el gran tema de moda. Según datos de FactSet, en el año 2021 el número de compañías del S&P 500 que hacían mención a la ESG cuando presentaban resultados superaba con claridad al que hoy en día citan a la IA. Con el paso del tiempo, el interés en ESG ha ido retrocediendo y ha bajado el precio de los activos vinculados a la temática; energía solar, energía limpia y tecnología de baterías se encuentran entre las que peor comportamiento están experimentando.

Las 5 temáticas que peor comportamiento están experimentando en el año según el ranking realizado por OPTO a 24/08/23

La comparativa realizada no quiere señalar que la IA pueda experimentar un comportamiento similar a la ocurrida con el ESG. Tampoco queremos entrar en si existe una burbuja en la IA o, si existe, saber cuál es el estado de la misma (que exista una burbuja no implica que los precios vayan a bajar de forma inminente).

Sin embargo, la comparativa sí pone de relieve que existen ciclos en los precios y que es conveniente adquirir perspectiva. Las subidas de los precios, tienden a provocar un efecto reclamo que acentúa las tendencias alcistas. Por el contrario, las caídas de precios generan una pérdida de interés que acentúa las tendencias bajistas.



