Inflación en EEUU tras el fuerte dato de empleo del viernes: ¿cómo puede impactar en las bolsas que están en máximos anuales?

Miércoles inflación de EEUU de ABR23 (14:30h): se espera leve moderación en la general (+4,9% ia) y estancamiento en la subyacente (+5,6% ia)

Según el consenso de Trading Economics recopilado a 9 de mayo, el mercado espera para la tasa general un aumento del +0,1% mensual (m) y que baje hasta el +4,9% en términos interanuales (ia); que sería el décimo mes consecutivo de caídas y lejos del punto máximo alcanzado en el 9,1% ia en junio del año pasado.

Para la tasa subyacente, el consenso espera una subida del +0,4% m y que repunte una décima hasta el +5,6% ia. La inflación subyacente parece haberse enquistado en los últimos cuatro meses, comenzó el año en el +5,6%, y hace temer efectos de segunda ronda.

IPC General y Subyacente de EEUU en variación interanual (izquierda) con Tipo de interés efectivo de la Reserva Federal (derecha)

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y de la Federal Reserve

El fuerte dato de empleo del viernes pasado hace que reviva, aunque por poco, la probabilidad de otra subida de tipos por parte de la Fed

La Fed, en el FOMC del miércoles pasado, subió el tipo de intervención hasta el 5,25% y estableció el modo pausa o esperar y ver. Una circunstancia que hizo descartar por completo al mercado que, en la próxima reunión del 14 de JUN23, volvería a subir tipos.

Sin embargo, el fuerte informe laboral de empleo de abril publicado el viernes pasado (creación de empleo de 253.000, tasa de desempleo en el 3,4% y ganancias medias por hora en el 4,4% ia) ha revivido, aunque por poco, la posibilidad de que asistamos a una nueva subida. La probabilidades que se descuentan de las cotizaciones de los mercados de futuros sobre Fed Funds son las siguientes: del 86,9% estabilidad en el 5,25% y del 13,1% subida hasta el 5,50%.

Posible impacto en el mercado

Si la inflación queda por encima de lo esperado podrían aumentar los temores a una espiral inflacionista que obligase a la Fed a continuar subiendo tipos. Los bonos podrían retroceder en precio y arrastrar a las bolsas consigo por un aumento de la incertidumbre.

Por el contrario, una dato inferior a lo esperado, señalaría que la reciente pausa de la Fed en el 5,25% es acertada. En este caso, los bonos podrían recuperar en precio y las bolsas sentirse aliviadas por una caída de la incertidumbre. En este sentido, señalar que el sentimiento es bajista y el posicionamiento corto es elevado pudiendo provocarse un cierre precipitado de cortos o short squeeze si las bolsas que están en máximos terminan por romper resistencias.

En los mercados de divisas, el USD podría recuperar terreno si las rentabilidades de los bonos vuelven a incrementarse y aumenta el diferencial de tipos de interés respecto a otras monedas. Por el contrario, si la inflación retrocede y la rentabilidad de los bonos de EEUU baja, estrechándose el diferencial, el USD podría perder posiciones.

Gráficos y niveles clave en CFDs

El CFD sobre el Nasdaq 100, US NDAQ 100, se encuentra pegado a resistencia establecida en 13.291 puntos que es máximo establecido el 1 de mayo. Más arriba, la siguiente resistencia se encuentra situada en el máximo de AGO22 establecido en 13.722 puntos. El primer soporte está en 12.719 puntos y la directriz alcista que parte de mínimos anuales cotiza en torno a 12.528 puntos.

Gráfico diario de US NDAQ 100, CFD sobre Nasdaq 100, con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 09/05/23

El CFD sobre las Notas a 10 años, US T-Note 10 YR, ceden posiciones con moderación después de encontrar resistencia en zona de máximos anuales comprendida entre 116,574 y 116,739. Por la parte inferior, la primera zona de soporte 114,058 / 113,624 es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 09/05/23

El CFD sobre EUR/USD encadena cuatro semanas dentro de rango estrecho comprendido entre el máximo anual, 1,1095, y el mínimo del 17 de ABR23 situado en 1,0909. La directriz alcista que parte de mínimos de 2022 cotiza en torno a 1,077. Por la parte superior, por encima de 1,1095, la siguiente resistencia significativa se encontraría en 1,1494 que es máximo de 2022.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 09/05/23

