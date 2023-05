Desconfianza en bolsa y elevado posicionamiento corto: existe riego de cierre precipitado de cortos o “short squeeze”

La incertidumbre pasa factura a las recientes encuestas de sentimiento

La crisis bancaria y el techo de deuda en EEUU son frentes de incertidumbre que están avanzando y pasan factura a las encuestas de sentimiento.

La última encuesta semanal (datos a 05 de mayo) realizada por la American Association of Individual Investors (AAII) a inversores minoristas de EEUU, que pregunta sobre la evolución de la bolsa a seis meses vista de la bolsa, nos deja las siguientes cifras: 44,9% de bajistas, 31,0% de neutrales y un 24,1% de alcistas. El sentimiento bajista ha aumentado con fuerza y continúa siendo inusualmente elevado: el porcentaje de bajistas está muy por encima de su media histórica que se encuentra en el 31,0%.

La encuesta de sentimiento económica elaborada por Sentix, publicada el 8 de mayo, baja a nivel global por tercer mes consecutivo hasta -3,0 puntos y alcanza niveles de enero. Una caída generalizada tanto a nivel geográfico (Europa, Asia y EEUU) como por componentes, expectativas y situación actual.

Los clientes de CMC, por regla general, compran volatilidad y venden bolsa

En términos de posicionamiento y atendiendo a la herramienta de expectativas de clientes que tiene la plataforma Next Generation de CMC Markets: estamos asistiendo de forma agregada a una venta de bolsa y una compra de volatilidad (VIX).

Gráfico diario de CFD Alemania 40

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 09/05/23

En el caso del CFD Alemania 40 (Dax 40 de subyacente) la exposición en venta de los clientes alcanza el 90%. Una extrema exposición corta o vendedora que se alcanza con el índice pegado a zona de máximos anuales y muy cerca de máximos históricos (ver “Análisis técnico de CFDs sobre bolsa”). En el caso del CFD Volatility Index de MAY23 (VIX de subyacente) la exposición larga o compradora alcanza el 71%.

Posicionamiento de clientes CMC Markets en CFD Alemania 40 y CFD Volatilidad Index MAY23

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/05/23

Un posicionamiento corto elevado que también se extiende a otros productos derivados

En los mercados opciones y futuros de CME sobre índices bursátiles, el saldo neto de los operadores que no utilizan los derivados para cubrirse, las categorías de (1) apalancados o leveraged y (2) minoristas o non reportable, presentan un saldo neto corto elevado. Es decir, su número de posiciones cortas o bajistas supera con claridad a las posiciones largas o compradoras, alcanzando unos porcentajes elevados sobre interés abierto. Una circunstancia que podría derivar en un “cierre de cortos” o short squeeze si los índices bursátiles se decantan por romper resistencias.

