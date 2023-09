Inflación en EEUU: las bolsas confiadas pese a que los tipos de interés están en máximos

Inflación AGO23 en EEUU (miércoles a las 14:30h) podría estancarse lejos de objetivo de la Fed

La inflación de EEUU AGO23 se publica el miércoles a las 14.30h y es calificado de dato de alto impacto. El consenso de mercado de Thomson Reuters espera que el IPC en tasa general repunte desde el +3,2% hasta el +3,6% interanual, ia, y que la subyacente baje desde el +4,7% hasta el +4,3% ia.

Si se cumplen las expectativas del mercado, la tasa general repuntaría por segundo mes consecutivo, mientras que la subyacente mantendría su senda bajista. La inflación comienza a estancarse en niveles alejados y señala que el objetivo del 2% de la Reserva Federal no será fácil de alcanzar, más aún con la reciente subida y ruptura de máximos del precio de Petróleo Crudo West Texas.

Inflación general (azul) y subyacente (roja) en EEUU tasa interanual, datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y gráfico de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, https://fred.stlouisfed.org/series/CPILFESL

Fed y mercado coinciden en pausar la subida de tipos

El dato de inflación podría considerarse una final adelantada del FOMC que tendrá lugar la próxima semana (20 de septiembre decisión de tipos). Hasta el momento, la mayoría de miembros del FOMC considera que la política monetaria de la Reserva Federal es suficientemente restrictiva y que el objetivo de inflación se puede alcanzar en un periodo de tiempo razonable.

Una circunstancia que hace pensar al mercado que la Fed pausará los tipos de interés en la próxima reunión. De hecho, el mercado de futuros sobre Fed Funds descuenta con una probabilidad del 93% que la Fed dejará sin cambios los tipos en el 5,50% y solo un 7% que habrá una subida de 25 pb hasta el 5,75%.

Posible impacto en el mercado

El mercado está confiado en que la Reserva Federal pausará la subida de tipos. Una circunstancia que hace que las bolsas de EEUU se encuentran tranquilas; aunque han corregido un poco, se encuentran cerca de máximos anuales y el índice Volatility Index SEP23 se encuentra cerca de mínimos anuales.

La estabilidad podría verse reforzada si el dato de inflación sorprende a la baja pues afianzaría la posibilidad de que la Fed pausase los tipos de interés y que podría ocasionar un posible rebote en precios de los bonos y de la bolsas.

Por el contrario, una sorpresa al alza de la inflación, devolvería la incertidumbre al mercado. En este caso, no estaría tan claro que la Fed pausase los tipos de interés tras las buenas referencias macro conocidas la semana pasada (peticiones semanales de desempleo e ISM de servicios sorprendieron al alza). En este caso, si los tipos de interés repuntan con fuerza y los bonos en precio pierden soportes, las bolsas podrían verse arrastradas a la baja. El USD podría verse beneficiado por una mejora en el diferencial de tipos de interés respecto a otras divisas.

US T-Note 10 YR en zona de soporte clave

US T-Note 10 YR se encuentra próximo a la zona de soporte clave comprendida entre el mínimo de 2022 y el mínimo de año actual, 108,838 y 108,661 respectivamente. La zona de precios equivale a 4,30% en rentabilidad y, en caso de romperse, el siguiente nivel se encontraría en el 5,00% que son máximos de los ejercicios 2006 y 2007. Por la parte superior, una superación del máximo reciente establecido en 110,756 implicaría una ruptura de la directriz bajista de los últimos meses.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD y extraído de la plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/09/23

US NDAQ 100 cerca de máximos anuales

El CFD sobre el Nasdaq 100, US NDAQ 100 se encuentra a un paso de la zona de máximos anuales y resistencia comprendida entre 15.629 y 15.931 puntos. El fondo de mercado continúa siendo alcista y la directriz alcista que parte de mínimos de 2022 cotiza en torno a la zona de soporte comprendida entre 14.715 y 14.553. El MACD con datos diarios oscila en torno a niveles neutrales señalando que no hay excesos alcistas ni bajistas a corto plazo.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD y extraído de la plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/09/23

EUR/USD dentro de canal bajista

El EUR/USD se encuentra inmerso en una canal bajista de corto / medio plazo que parte del máximo anual alcanzado en JUL23 en 1,1275. La estructura es escalonada y el precio se afianza por debajo de la media de 200 sesiones mientras que el oscilador Estocástico se encuentra en zona de sobreventa. El soporte más significativo se encuentra en 1,0635 que es mínimo de MAY23.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador Estocático y extraído de la plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/09/23



