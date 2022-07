Indra en una grave crisis institucional

Indra sistemas se encuentra ahora mismo en una grave crisis institucional después de que cinco consejeros independientes renunciaran a sus cargos. Esto viene por el hecho de que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) pasase a tomar control de la empresa. Esto significa que la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) podría tomar de decisión de efectuar una OPA (Oferta Pública de Valores) sobre Indra. Dicho esto, vamos a ver cuál es el valor intrínseco de las acciones de Indra y después veremos el gráfico para interpretar lo que podría estar diciendo.

Análisis fundamental de Indra

Lo primero que vemos es el crecimiento en los ingresos que se ha producido durante estos últimos 10 años. Los ingresos han crecido un 1,59% compuesto anual en estos últimos años, una tasa de crecimiento nada impresionante para una empresa con las características de Indra. El margen operativo ha fluctuado, pero el promedio se sitúa en 3,88% en estos últimos 10 años. El beneficio operativo ha ido desde 232 millones en 2012 hasta los 250 millones en 2021, un aumento del 7,76%.

Ahora, como hacemos habitualmente, vamos a crear nuestro modelo ‘DCF’ para saber el valor intrínseco de esta empresa. Para ello, primero tenemos que proyectar el crecimiento de ingresos a cinco años vista. Después debemos elegir un margen operativo para poder estimar el beneficio operativo. Una vez tengamos el beneficio operativo, lo tendremos que descontar a valor presente. A este total, debemos añadirle el valor terminal o el valor de la empresa después de la etapa que estamos estimando, cinco años. Así obtendremos el valor intrínseco de la empresa. Si dividimos este valor entre las acciones en circulación obtendremos el valor intrínseco por acción.

Para los ingresos vamos a asumir que continuarán creciendo al promedio de 1,59% anual. Esto supondría unos ingresos de 3.668 millones en el año 2026. Para el margen operativo también vamos a utilizar el promedio de los últimos 10 años que es del 3,88%. Esto significa que tendríamos un beneficio operativo de 142 millones en 2026. Si descontamos estos beneficios operativos de cada año a una tasa adecuada, obtendremos los flujos descontados a presente. La tasa adecuada para descontar es el coste promedio del capital ponderado o ‘WACC’ por sus siglas en inglés. El ‘WACC’ de Indra es del 8,2%. Si descontamos estos flujos a esa tasa y añadimos el valor terminal, obtenemos un valor de 2.888 millones. Este valor hemos de dividirlo entre el número total de acciones en circulación, 193 millones, y obtenemos un valor intrínseco por acción de 14€. Esto supone un descuento del 55% de donde cotizan ahora mismo las acciones de Indra.

Análisis técnico de Indra

En el plano técnico, vemos que en gráfico semanal estamos ahora mismo en una consolidación entre 8,50€ y 11€. Venimos de una tendencia alcista que nos ha durado desde octubre 2020. En cuanto a indicadores, vemos que el precio cotiza por debajo de la media móvil de 50 semanas, una señal de que la tendencia más a largo plazo es bajista. El indicador superior es el ROC de una semana y está actualmente en una tendencia bajista marcada por la directriz bajista. También hemos marcado nuevos mínimos en este indicador, algo que significa que el ‘momentum’ es bajista. En cuanto al RSI de 14 semanas que se encuentra en 44,78%, nos marca una clara tendencia bajista dibujada por la directriz bajista y nuevos mínimos relativos en el indicador. Esto significa que el ‘momentum’ a largo plazo es bajista. De momento, mientras esté en esta consolidación, lo más prudente sería operar con cuidado, no asumiendo el inicio grandes tendencias.

Alfredo Pardo



