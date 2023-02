Iberdrola publica resultados del 4T22 el 22 de febrero. El consenso espera que los beneficios aumenten un 6,5% vs 2021. ¿Podrá continuar con el reciente rebote? Lea el informe

Iberdrola crece de forma sólida

Iberdrola publica resultados el 22 de febrero antes de la apertura y realizará una presentación online o conference call a las 9:30h.

El consenso de analistas que recoge Bloomberg espera que la compañía presente un beneficio neto de 4.137M de EUR en 2022, un 6,5% superior al obtenido en el 2021. En cuanto a los ingresos, la media de analistas espera que el año acabe en 47,31 MM de EUR, un 21% superior a 2021.

La deuda neta avanzaría hasta los 45.774M de EUR, un +16,3% respecto a 2021, y que previsiblemente continuará aumentando en los próximos tres años a medida que Iberdrola ejecute su plan de inversiones (47MM de EUR en 2023-25 según su plan estratégico) mientras que mantiene una alta remuneración a los accionistas (la Rentabilidad por dividendo alcanza el +4,24%).

El plan de inversiones de la compañía es ambicioso en un contexto de tipos de interés al alza. Por el momento, la salud financiera de la compañía es calificada de moderada según la ficha cuantitativa de Morningstar y la incertidumbre que rodea a la compañía es baja. Una composición que también se da en otras empresas del sector energía español como Naturgy Energy y Red Eléctrica (ver “Energía antes de resultados: Naturgy, Repsol, Enagás, Iberdrola, Endesa, Acciona Renovables, Red Eléctrica y Solaria”).

Los analistas no dan recomendaciones de venta y tiene un precio objetivo medio en 11,70 EUR

El consenso de analistas que recoge la compañía en su página web establece un precio objetivo medio de 11,70 EUR para la acción que se encuentra por encima de la zona de resistencia comprendida entre el máximo de este año, 11,1875, y el máximo de 2022 establecido en 11,4825. El 52% de las recomendaciones es de compra, el 48% de mantener y no existen recomendaciones de venta.

Tabla de valoración de Iberdrola de Morningstar y extraída de la Plataforma Next Generation

La acción cotiza con moderado descuento y con los múltiplos más bajos de los últimos 5 años

Según la ficha de Morningstar, la acción de Iberdrola tiene un Precio / Valor Justo (Price / Fair Value) de 0,95x, es decir, cotiza con un moderado descuento de 5 puntos porcentuales. La ratio Precio / Beneficios (Price / Earnings) es de 15,55x, el más bajo de los últimos 6 años, y el Precio / Valor Contable (Price / Book) está en 1,22x, nivel más bajo en 5 años. Para finalizar, la rentabilidad por dividendo actual alcanza el 4,24% que es superior a la del bono español a 10 años que presenta una TIR del 3,43% y que es considerado el activo libre de riesgo.

Iberdrola rebota desde la media de 200 sesiones y el MACD se gira al alza

El CFD sobre la acción de Iberdrola rebota después de encontrar apoyo en torno al soporte situado en 10,5425 que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones. El impulso alcista permite que el oscilador MACD con datos diarios se gire al alza desde niveles neutrales. La primera resistencia se encuentra en 11,1875 que es máximo anual. Más arriba, la siguiente resistencia se encuentra en 11,4825 que es máximo de 2022.

Gráfico diario de CFD sobre Iberdrola con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/02/23

