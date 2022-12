Giro a la baja en las bolsas. Las claves para saber si tendremos Rally de Navidad

El famoso Rally de Navidad es una evidencia

La bolsa tiene numerosos comportamientos estacionales que han sido ampliamente estudiados a nivel académico. ¿Quién no conoce el famoso “sell in may and go away” o vende en mayo? Más conocido aún es el Rally de Navidad y es que, durante el último mes del año, la bolsa tiende a subir. De hecho, para el pequeño estudio realizado en el gráfico inferior sobre el Nasdaq 100, se podría decir que diciembre es el tercer mes más alcista estacionalmente hablando, después de enero y noviembre. En los últimos 36 diciembres acontecidos desde 1987, el Nasdaq 100 ha acabado en positivo en 25, un 69%, con una rentabilidad media del 1,7%.

Distribución mensual de rendimientos promedios del Nasdaq 100 y fiabilidad (desde 1987-actualidad) / Pulsa para ampliar gráfico

Fuente: elaboración propia a partir de datos de NASDAQ OMX Group obtenidos de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis

El mes no ha comenzado bien y los datos económico no serán favorables según consenso

La estacionalidad favorable parece que no está siendo suficiente en este mes. Los índices están perdiendo soportes a corto plazo y comienzan a presentar rentabilidades negativas que rondan los cinco puntos porcentuales en lo que llevamos de mes (ver “Nasdaq, Ibex y Dax: pierden soportes y entran en modo correctivo a corto plazo”). La semana pasada asistimos a un giro a la baja en las bolsas después de las declaraciones tensionadoras o hawkish de los gobernadores de los bancos centrales; Christine Lagarde y Jerome Powell.

El tono duro se emplea para luchar contra una inflación que podría alcanzar objetivos más tarde de lo esperado y pese a que las proyecciones económicas actualizadas en los comités de política monetaria continúan revisándose a la baja. La desaceleración en EEUU continúa, y en Europa podría convertirse en recesión en el primer semestre del año atendiendo a las perspectivas económicas del BCE. Una debilidad económica que parece podría extenderse a un futuro próximo si atendemos a la agenda de esta semana.

Agenda de Morningstar con datos económicos de impacto medio y alto para esta semana extraída de la Plataforma Next Generation / Pulsa aquí para ampliar

En el marco de la actividad económica, se esperan leves repuntes en la encuesta empresarial Ifo y en las Confianzas de los consumidores (GfK de Alemania y Conference Board de EEUU). En el lado negativo continúa reflejándose en el sector inmobiliario las subidas de tipos de interés y se espera contracción en todos los datos que se publican en EEUU: ventas de viviendas, nuevas y existentes, junto con permisos de construcción).

El dato más importante o que más volatilidad podría generar, debido a la alta sensibilidad frente a la inflación y sus efectos de segunda ronda, son los Ingresos Personales de noviembre de EEUU para los que se espera una moderación (+0,2% vs +0,7%), más aún, que el Deflactor del Consumo (PCE) de EEUU que se publica conjuntamente y que es la referencia de la Reserva Federal a la hora de realizar estimaciones.

Gran parte del Rally de Navidad está en manos de los bonos

La sensibilidad de las bolsas a la inflación y a los repuntes en los tipos de interés está siendo alta en lo que llevamos de año y, por el momento, aunque la Reserva Federal ha tensionado el discurso, las Notas a 10 años, han mantenido el tipo. El CFD sobre Notas a 10 años en EEUU se mantiene por encima de 113,4610 que es primer soporte y aproximación de la directriz alcista que ha guiado al rebote desde mínimos anuales.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/12/22

Sin embargo, la debilidad es notoria en el bono alemán a 10 años, el Bund. El CFD sobre el Bund pierde el soporte intermedio establecido en 139,685 y confirma señal de venta en oscilador MACD (12,26,9) que comienza a cotizar en negativo. Más abajo la zona de soporte clave son los mínimos anuales comprendida entre 136,466 y 135,127.

Gráfico diario de CFD sobre Bund con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/12/22

Para pensar en un rally en el S&P 500, primero habría que ver una recuperación de 3.904

El CFD sobre S&P 500 comienza a consolidar por debajo de 3.904 que es la base de un duradero movimiento en rango y que ahora pasa a convertirse en resistencia. La ruptura viene acompañada por divergencias bajistas en oscilador MACD (12,26,9) que comienza a perder la banda 0. Más abajo, la siguiente zona de soporte se encuentra en 3.744 / 3.696 puntos.

Gráfico diario de CFD sobre S&P 500 con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/12/22



