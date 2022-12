Nasdaq, Ibex y Dax: pierden soportes y entran en modo correctivo a corto plazo

Los bancos centrales provocan un giro a la baja a corto plazo

Las intervenciones de los gobernadores de los bancos centrales (Fed y BCE) y las proyecciones económicas publicadas la semana pasada pusieron de manifiesto que la preocupación por la inflación continúa siendo elevada y que los tipos de interés continuarán subiendo pese a la desaceleración económica. La reacción del mercado fue una vuelta a la caída simultánea de bonos y bolsas que, en muchos casos, perdieron soportes de corto plazo. El movimiento ha sido brusco (desde máximos de semana las caídas en Dax y Nasdaq superan los cinco puntos porcentuales) y generalizado: la mayoría de las acciones que componen los índices se encuentran por debajo de sus medias móviles de corto plazo (ver gráfico inferior ).

La agenda económica no es desdeñable y permite tener una buena foto de la situación actual

Después de los bancos centrales, los eventos económicos tienden a desmerecerse. Sin embargo, la agenda viene repleta de datos pegados al ciclo económico y que nos permitirán tener una foto bastante próxima de la salud de la economía. Destacamos los siguientes: el Ifo de Alemania (lunes), Permisos de Construcción de Viviendas en EEUU (martes), Confianza consumidor Gfk de Alemania, Conference Board de EEUU (miércoles) e Ingresos personales de EEUU (viernes).

Los datos ayudarán a decidir si los índices consolidan por debajo de soportes: 14.193 en Dax, 8.193 en Ibex y 11.447 en Nasdaq.

El Dax 40 pierde soportes y entra en modo correctivo a corto plazo.

El CFD sobre el Dax alemán pierde la base del rango lateral desarrollada en las últimas semanas y que se encuentra en 14.193; nivel que pasa a convertirse en resistencia. El siguiente nivel de soporte se encuentra en 13.571 puntos que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

El Ibex 35 comienza a perder la media de 200 sesiones

El CFD España 35 comienza a perder / poner a prueba la zona comprendida entre 8.193 y la media móvil simple de 200 sesiones. Siguiente nivel de soporte está situado en 7.983. Por la parte superior zona de resistencia comprendida entre 8.551 y 8.468.

El Nasdaq 100 comienza a perder la parte inferior del rango

El CFD sobre el Nasdaq 100 comienza a perder / poner a prueba los 11.447 puntos que es la banda inferior de un prolongado rango lateral. Más abajo la zona de soporte clave son los mínimos anuales que se encuentran comprendidos entre 10.601 y 10.431. Por la parte superior tenemos zona de resistencia en 12.124 / 12.212.

