Gestamp supera expectativas

La empresa Gestamp subió más de un 10% el pasado miércoles 27 de julio por unos resultados mejor de lo esperado. Y es que esta empresa ha conseguido elevar su beneficio un 41% en el primer semestre del año superando así los registros prepandemia. El resultado bruto de explotación (EBITDA) se situó en los 554 millones de euros entre enero y junio, un 11,2% más.

La deuda financiera neta se sitúa en los 2.300 millones de euros, un 7,2% menos comparado con el mismo periodo del año anterior. En cuanto a las previsiones, prevén que el margen EBITDA de sitúa entre el 12,5% y el 13%.

Ahora debemos saber si merece la pena invertir en estas acciones o no. Para ello, como solemos hacer habitualmente, haremos un modelo de descuento de flujos o ‘DCF’ por sus siglas en inglés. Así averiguaremos cuál es el valor intrínseco de la empresa y saber si merece la pena invertir en acciones de Gestamp. Después veremos el lado técnico.

Fuente: Morningstar

Los ingresos han aumentado un 4,13% compuesto anual en lo últimos 8 años. El margen operativo se ha mantenido estable alrededor del 5% en los últimos años. EL beneficio operativo ha aumentado de 304 millones en 2013 hasta los 411 millones en 2021.

Para estimar los flujos futuros y poder descontarlos, primero debemos estimar los ingresos de aquí a cinco años. Para ello, vamos a asumir que los ingresos crecerán un 4,13% al año durante los próximos cinco años. Si esto fuese así, tendríamos unos ingresos de 9.908 millones en 2026. Ahora debemos saber cuáles van a ser los beneficios para cada año desde hoy hasta 2026. Vamos a asumir que esta empresa puede mantener un margen operativo del 5,11% hasta 2026. Así, tendríamos un beneficio operativo de 506 millones de euros en 2026. Si descontamos el beneficio operativo de cada año al 13,3%, este siendo el costo promedio del capital ponderado o ‘WACC’, llegaremos a una suma de 1.616 millones de euros. Esta es la suma del valor descontado del beneficio operativo. Pero este no es el valor total de la empresa Gestamp. Nos falta añadir el valor terminal. El valor terminal es el valor de la empresa después de estos cinco años de crecimiento que estamos calculando. Asumimos que la empresa crecerá sus beneficios un 2% desde 2026 en adelante, esta es la tasa de inflación a largo plazo. Si calculamos el valor terminal, llegamos a unos 4.570 millones de euros. Esto sumado a los 1.616 millones nos da un resultado de 6.186 millones de euros. Este sí es el valor intrínseco total de la empresa Gestamp. Para saber el valor por acción, dividimos este número entre el número total de acciones en circulación, 575 millones Así, obtenemos un valor intrínseco por acción de 10,76€. Actualmente, las acciones de Gestamp están cotizando a 3,76€. Esto supone una diferencia del 186%. No está mal.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

En el plano técnico vemos que el precio está tocando resistencia en los 3,80€. La continuación de esta tendencia alcista en la que nos encontramos depende de si podemos romper esta resistencia. Si conseguimos romper por encima de ella, podríamos ver niveles de los 4,50€ con bastante rapidez. Si por el contrario no podemos romperá por encima, podríamos volver al soporte de los 3€, que coincide con la directriz alcista que vemos dibujada en verde. En cuanto a indicadores se refiere, vemos la media móvil de 50 días en rosa. Vemos que el precio cotiza por encima de esta media móvil, señal de que la tendencia es alcista. También podemos ver el ROC de 10 días y el RSI de 10 días. El ROC formó una divergencia alcista hace poco cuando formaba mínimos crecientes y el precio formaba mínimos decrecientes. Además, este indicador se encuentra en tendencia alcista y en territorio positivo, señal de que el ‘momentum’ es alcista. El RSI también se encuentra en tendencia alcista pero se sitúa por encima del nivel de sobre compra en el 70%. Esto indica que el precio se ha movido demasiado rápido al alza y algú n retroceso sería natural y sano. Aun así, el ‘momentum’ en este indicador es alcista ya que estamos por encima del 50%. Todo dependerá si podemos romper por encima de los 3,80€ o si por el contrario, este nivel sirve de resistencia durante un tiempo.

Alfredo Pardo – Sales Executive



