Gas Natural pierde mínimos anuales: ¿qué sucede?

Los vencimientos de noviembre en los diferentes futuros sobre el Gas Natural comienzan la semana con fuertes pérdidas y están poniendo a prueba los mínimos de verano. En el caso del Gas Natural EU (TTF) Nov 2023 pierde la zona de 41,34 / 41,93 EUR/Mwh que son mínimos de septiembre y de agosto. Por otro lado, el Gas Natural UK Nov 2023 comienza a poner a prueba el mínimo de septiembre situado en 101,40 GBP/Thm. En el caso del Gas Natural US Nov 2023 se desmarca un poco de las caídas e intenta rebotar después de establecer un mínimo del contrato en 2,796 USD/MMBtu.

Gas Natural EU (TTF) Nov 2023 en gráfico diario extraído de la plataforma Next Generation a 03/10/2023

La principal causa es que el invierno ha comenzado de forma suave. Los partes meteorológicos señalan que las temperaturas de comienzo del mes de octubre serán moderadas y disminuye la necesidad de encender las calefacciones y, por tanto, de la demanda. Sin lugar a dudas, el cambio climático, está afectando a la marcada estacionalidad de algunas materias primas. En este punto, un pequeño inciso, señalar que está aconteciendo en España la Cumbre Internacional del Clima y la Energía que sirve de preparatorio para la COP28 de Dubái. El reto sigue siendo sumar compromisos para limitar el calentamiento global a 1,5 °C que según la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés) implica alcanzar un máximo de emisiones de CO2 en 2025 para posteriormente llegar a cero emisiones en 2050.

Los altos niveles de inventarios es la siguiente razón y se encuentra estrechamente ligada a la menor demanda citada con anterioridad. En EEUU, los inventarios semanales de Gas Natural publicados por la EIA llevan aumentando sin descanso desde comienzos del mes de abril llevando a que las existencias alcancen los 3.359 billones de pies cúbicos (Bcf) a finales de septiembre y que un 11,8% superiores a los niveles alcanzados el año pasado por estas fechas. En el caso de Europa, según datos de la GIE (Gas Infrastructure Europe), el nivel de inventarios asciende hasta los 3.737 billones de pies cúbicos (Bcf) y alcanza un 97% de la capacidad de almacenaje.

La evolución de los inventarios no tiene nada que ver con la situación que estamos asistiendo en el mercado del petróleo donde los recortes de Arabia Saudí y Rusia están provocando una caída de los mismos.

Los futuros cotizan con fuerte contango

El contango aparece cuando la diferencia entre el precio a contado es inferior a la de los futuros. El vencimiento del Natural Gas US Dic 2023 cotiza un 13,00% por encima del Natural Gas a contado o spot. El vencimiento del Natural Gas EU (TTF) Dic 2023 está un 10,24% por encima del Natural Gas EU (TTF) spot o contado. En estos casos, aparece la posibilidad de arbitraje por parte de los participantes de mercado mayoristas que pueden comprar la materia prima y almacenarla garantizándose un precio de venta superior utilizando el mercado de futuros.



