Formaciones bajistas en Dax y Euro Stoxx con PMI y Sentix en contracción: ¿qué podría pasar con el ZEW?

La preocupación por el deterioro económico se acentúa: se espera caída del ZEW

Mañana (11:00h) se publica la encuesta a analistas financieros recopilada por ZEW de JUL23 de Alemania. El consenso de mercado recopilado por Trading Economics espera que el componente de situación actual retroceda hasta los -60 puntos (nivel más bajo desde DIC22) y que el componente de sentimiento económico baje hasta los -10 puntos (nivel próximo al mínimo anual alcanzado en MAY23 en -10,7 puntos).

La posible caída simultánea en ambos componentes sugiere que la preocupación sobre la situación económica actual y futura se está acentuando. Una lectura negativa que también encaja con las recientes lecturas de otras encuestas empresariales y de sentimiento. El PMI Compuesto de la eurozona de JUN23 publicado la semana pasada ha caído por debajo de los 50 puntos y entra en zona de contracción. El índice Sentix de JUL23 para la eurozona publicado ayer ha bajado hasta -22,5 puntos (nivel más bajo desde NOV22) en zona de recesión y lastrado por los dos componentes; expectativas y situación actual.

Dax y Euro Stoxx 50 construyen formaciones de giro a la baja

El deterioro económico y los repuntes en tipos de interés ha contribuido a que las bolsas europeas se alejen de máximos anuales con fuerza: las caídas de la semana pasada son comparables a las vividas durante el rescate de Credit Suisse. Unas caídas que dejan formaciones de giro a la baja en gráficos de velas japonesas con datos semanales (ver “Dax 40 y Euro Stoxx 50 sucumben a la macro con dos grandes envolventes bajistas: el Nasdaq 100 ni se inmuta”).

Gráfico diario de CFD Alemania 40 sobre Dax 40 con oscilador MACD a 10/07/23

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets

En el caso del CFD Alemania 40 sobre el Dax 40, con datos diarios, también se puede apreciar como el precio ha perfilado una formación chartista de Hombro-Cabeza-Hombro (H-C-H). En la actualidad, el precio está estancado en la base del rango de los últimos meses, comprendida entre 15.656 y 15.626 puntos, y que podría utilizarse como línea de cuello del H-C-H.

Los mínimos de la semana pasada (15.454 en Alemania 40 y 4.197 en Euro 50) son los niveles de soporte a vigilar, pues en caso de pérdida, comenzarían a confirmarse las formaciones de giro a la baja y la ruptura de los mínimos de MAY23.

Posicionamiento bajista moderado de los clientes de CMC en Alemania 40 y Euro 50

Con los precios pegados a niveles clave siempre es interesante saber si existe un posicionamiento extremo en los índices que pueda provocar un cierre brusco de posiciones. Una circunstancia que no se produce en la actualidad si atendemos a las lecturas que nos ofrece la herramienta de expectativas de clientes que tiene la plataforma Next Generation de CMC Markets. La exposición es bajista, un 55% en Alemania 40 y un 62% en Euro 50, aunque se encuentra en niveles que podría calificarse de moderada.

Exposición de clientes de CMC Markets en Alemania 40 y Euro 50 a 10/07/23

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets

La herramienta de expectativas que mide el posicionamiento de los clientes puede utilizarse para realizar un análisis de sentimiento de mercado y está disponible para más de 10.000 instrumentos financieros.

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.