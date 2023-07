Dax 40 y Euro Stoxx 50 sucumben a la macro con dos grandes envolventes bajistas: el Nasdaq 100 ni se inmuta

Desconexión entre la bolsa de EEUU y el resto de bolsas: Europa se aleja de máximos con una nueva envolvente bajista en gráfico semanal

Se amplia el diferencial de momento macroeconómico entre EEUU (que acumula sorpresas positivas) y el de Europa (que acumula sorpresas negativas), y las bolsas terminan por recogerlo. Mientras que EEUU y los índices se mantienen cerca de máximos anuales, las bolsas europeas se alejan con fuerza dejando una nueva envolvente bajista con datos semanales.

El giro a la baja en Europa es contundente, pues algunos índices llegaron a marcar puntualmente máximos anuales para posteriormente replegarse con fuerza, llegando a mostrar caídas próximas a los 5 puntos porcentuales que no se veían desde el rescate de Credit Suisse en el mes de MAR23. Lo positivo es, que los mínimos de MAY23, que han sido base de un amplio movimiento lateral, no se han perdido de forma generalizada.

Gráfico semanal de CFD Euro 50 sobre Euro Stoxx 50 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 10/07/23

Los catalizadores de la semana: inflación en EEUU (miércoles) e inicio de temporada de resultados en EEUU (viernes)

Con la bolsa Europea en niveles de soporte importantes comienza una semana que tendrá dos grandes referencias, la inflación de EEUU (miércoles) y el inicio de los resultados empresariales de la banca de EEUU (viernes).

La agenda macroeconómica nos dejará las siguientes referencias:

El martes lo más destacado será que el ZEW publica el índice de sentimiento para Europa y Alemania; para el que Trading Economics espera una caída desde -8,5 puntos hasta -13 puntos.

El miércoles se publicará el dato más importante que será la inflación de EEUU de JUN23 (14:30h) para la que el mercado espera una caída hasta el +5,0% en la subyacente y un +3,6% en la tasa general. Por otro lado, el Banco de Canadá (BoC) se espera que suba +25 puntos básicos hasta el +5,0%.

El jueves comenzará la sesión en Europa conociendo los datos de la balanza de pagos de China que será un buen termómetro de cómo funciona la economía y el comercio mundial (el mes anterior se registraron caídas simultáneas en exportaciones e importaciones). Por la tarde, más datos de inflación, los Precios a la producción industrial de JUN23 en EEUU.

Para finalizar la semana, el viernes se publicará a las 16:00h el dato preliminar de Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en EEUU.

En el lado micro, señalar que adquiere cuerpo la temporada de resultados empresariales del 2T23 en EEUU de la que recientemente hicimos un análisis. El jueves publicarán PepsiCo, UnitedHealth Group, BlackRock y Delta Air Lines. El viernes comenzarán a publicar algunos de los grandes bancos de EEUU (JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup) que sortearon mejor la volatilidad de MAR23 tras la quiebra del SVB.

Niveles en CFDs de bolsa

El CFD US NDAQ 100 se estabiliza cerca del máximo anual y primer nivel de resistencia situado en 15.281 puntos. El índice mantiene una estructura alcista clara y el primer mínimo que podría actuar de soporte se encuentra en los 14.668 puntos que es aproximación de la directriz alcista secundaria trazada en el gráfico.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 10/07/23

El CFD Alemania 40 sobre el Dax 40 alemán comienza a poner a prueba / perder la zona de soporte comprendida entre 15.656 y 15.626 puntos. Los niveles de soportes podrían equivaler a la línea de cuello de una formación de Hombro-Cabeza-Hombro que identificamos en el gráfico. La proyección a la baja de la formación de H-C-H aproximaría al precio a la media de 200 sesiones que cotiza en torno a 14.800 puntos.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 10/07/23

