Fluidra: ¿Oportunidad de compra?

El fabricante de equipamiento para piscinas, Fluidra, es uno de los valores más bajistas de mercado español. Ha caído más de un 50% desde los máximos que marcó en septiembre 2021 hasta ahora. Nuestra pregunta es si estas acciones son una ganga o una trampa de valor. Para ello, haremos un estudio con un modelo ‘DCF’ por sus siglas en inglés.

Análisis fundamental de Fluidra

Los ingresos han aumentado un 13,22% compuesto anual desde 2012 hasta 2021. El margen operativo ha aumentado del 5,15% en 2012 hasta el 17,34% en 2021. El beneficio operativo ha aumentado un 27,81% compuesto anual desde 2012 hasta 2021. Ahora, como hacemos habitualmente, vamos a estimar los ingresos futuros de hoy a cinco años. Vamos a hacer esto asumiendo que puede mantener una tasa de crecimiento del 13,22% de los ingresos durante los próximos cinco años. Si esto fuera así, estaríamos hablando de unos ingresos de 4.128 millones en 2026. También hemos de estimar cuál será el margen operativo con el que estará trabajando esta empresa en estos cinco años. Para ello vamos a coger el promedio de los últimos 10 años excluyendo el valor más alto y el valor más bajo de la serie. Así, estaríamos hablando de un margen operativo del 6,45% para cada año durante los próximos cinco años. Esto nos daría unos beneficios operativos de 266 millones en el año 2026. Estos flujos los hemos de descontar a una tasa adecuada. La tasa que debemos utilizar para descontar estos flujos es el coste del capital medio ponderado o ‘WACC’ por sus siglas en inglés. El ‘WACC’ de Fluidra se sitúa en 9,8% en estos momentos. Esto significa que tendrá unos flujos descontados de 785 millones en estos cinco años que estamos calculando. Sólo nos falta calcular el valor terminal de esta empresa o el valor después de los años de crecimiento. Asumimos que después de cinco años de crecimiento de los ingresos al 13,22%, se estabilizará y crecerán al 2% indefinidamente, que es la tasa de inflación a largo plazo. El valor terminal es de 2.181 millones. Este valor terminal sumado a los flujos descontados nos da el valor total de la empresa. Esta suma es de 2.967 millones. Este valor dividido entre en número total de acciones en circulación, 191 millones, nos da el valor intrínseco por acción. El valor intrínseco por acción es de 16€. Ahora mismo cotiza a 18,33€, una caída del 15%.

Análisis técnico de Fluidra

Técnicamente la tendencia alcista terminó en septiembre 2021. Ahora nos encontramos en una clara tendencia bajista marcada no sólo por la directriz, sino también por la media móvil de 50 días. Siendo este el caso, sería muy peligroso tomar posiciones en largo ahora mismo. En cuanto a indicadores, tenemos el ROC de un día que está formando mínimos decrecientes, una señal de que el ‘momentum’ a corto plazo es bajista. El ‘momentum’ más a largo plazo que se puede medir con el indicador RSI de 14 días, nos muestra una tendencia bajista aunque sí que es verdad que estamos viendo niveles muy cercanos a sobre venta. Esto significa que podría haber una rebote próximamente, aunque dentro de esta tendencia bajista que estamos viendo. Posiciones cortas pueden ser establecidas en cualquier rebote a la directriz bajista.

