Fed: tipos en el 5,50% y, ¿tono firme para enfriar la euforia?

El mercado descuenta con alta probabilidad que se mantendrán los tipos en el 5,50%

La Reserva Federal publica a las 20:00h la decisión de tipos de interés del último Comité de política monetaria del año (FOMC, Federal Open Market Committee) y a las 20:30h comenzará la rueda de prensa de Jerome Powell. Los mercados de futuros sobre Fed Funds descuentan con una altísima probabilidad, del 94,3%, que el banco central mantendrá en el 5,50% los tipos de interés.

De cara a 2024, la curva de futuros sobre fondos federales o Fed Funds descuenta que habrá entre 4 o 5 bajadas de tipos de 25 puntos básicos que dejará el tipo de la intervención de la Fed entre el 4,50% y el 4,25% a cierre de año. La primera bajada de tipos de interés podría llegar en la reunión del 20 de marzo de 2024 (la probabilidad es de casi el 50%) o en la reunión del 1 de mayo de 2024 (la probabilidad es del 76,8%).

La economía está fuerte y la inflación baja, pero se mantiene lejos de objetivo

Una curva de tipos que se encuentra muy lejos de las proyecciones económicas que la Reserva Federal presentó en septiembre y que volverán a actualizarse en esta reunión. Las proyecciones de la Fed a SEP23 son las siguientes:

Tipos de interés: 2023 (+5,6%), 2024 (+5,1%), 2025 (+3,9%), 2026 (2,9%) y largo plazo (+2,5%).

PIB (real): 2023 (+1,0%), 2024 (+1,5%), 2025 (+1,8%), 2026 (1,8%) y largo plazo (+1,8%).

Desempleo: 2023 (+3,8%), 2024 (+4,1%), 2025 (+4,1%), 2026 (4,0%) y largo plazo (+4,0%).

Inflación (PCE): 2023 (+3,3%), 2024 (+2,5%), 2025 (+2,2%), 2026 (2,0%) y largo plazo (+2,0%).

Desde entonces, la economía de EEUU ha seguido mostrando fortaleza y un ejemplo lo tenemos en los datos publicados la semana pasada: creación de empleo (NFP) de 199.000 puestos, tasa de desempleo baja al 3,7%, el ISM de servicios repunta hasta 52,7 puntos y la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mejora con fuerza hasta los 74 puntos.

Por otro lado, la inflación y sus expectativas han ido retrocediendo. El PCE de octubre bajó hasta el 3,0% para la general y en el 3,5% para la subyacente, mientras que el IPC de noviembre quedó en el 3,1% para la general y en el 4,0% para la subyacente. Por otro lado, las expectativas de inflación de los consumidores de la encuesta de la Universidad de Michigan bajan hasta el 3,1% a un año y hasta el 2,8% a 5 años.

La Fed podría mantenerse firme y desmarcarse de lo que espera el mercado

La combinación de (1) una economía más fuerte de lo esperado y (2) una inflación retrocediendo, pero lejos de objetivo, no debería llevar a la Fed a alejarse mucho de su discurso tensionador o hawkish, más aún cuando las condiciones financieras se han relajado con intensidad por la reciente bajada de tipos de interés y la fuerte subida de las bolsas que ha disparado la euforia.

Si el tono de la Fed suena muy duro y / o en las proyecciones económicas no se comienzan a recoger más de dos bajadas de tipos en 2024, la fuerte recuperación de los bonos (en precio) y de las bolsas podría frenarse.

Por el contrario, si la Fed se muestra cómoda con la actual evolución del mercado y / o incorpora tres bajadas de tipos en 2024, el momento positivo en los mercados de bonos (en precio) y bolsa podrían continuar extendiéndose.

Niveles a vigilar en bolsa y bonos

El US NDAQ 100 tiene zona de resistencia clave en zona de máximos históricos establecida en 2021 y comprendida entre 16.660 y 16.768 puntos. Por la parte inferior, establecemos en mínimo de la semana pasada el punto clave a vigilar, si el precio pierde el soporte, confirmaría ruptura de directriz alcista de corto plazo y podríamos asistir a una corrección que purgue la alta sobrecompra acumulada.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de la plataforma Next Generation a 12/12/2023

US T-Note 10 YR desarrolla una estructura de rebote en los últimos dos meses. La primera resistencia se encuentra en 110,75 que es máximo de septiembre y aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones. Por la parte inferior, el primer nivel de soporte lo situamos en la anterior resistencia de 109,10, por debajo de este nivel el precio comienza a desarmar la estructura alcista de las últimas semanas.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 31/10/2023



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.