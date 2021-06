Expectativas de trading en un Ibex 35 dubitativo

El pasado martes 15, el Ibex 35 alcanzaba el máximo del año, por encima de los 9.320 puntos. No se veía un nivel así desde finales de febrero del pasado año 2020, época pre-pandemia. Desde entonces se ha mostrado dubitativo y hoy miércoles 23, una semana después, lucha por mantener el nivel de los 9.000 puntos.

Los mercados españoles mostraban un sentimiento razonablemente optimista a medida que los ritmos de vacunación en el país iban avanzando, la economía va cogiendo impulso en todos los sectores y los vientos de cola que llegan desde el resto de selectivos principales europeos, como el DAX 30 o el Euro Stoxx 50, eran igualmente alcistas, con muchos de ellos también en máximos y con importantes revalorizaciones en lo que llevamos de año, por encima incluso del 10%. A partir del martes pasado parece haber cambiado la tendencia y ahora se muestran un poco más dubitativos o prudentes.

Entre las razones que pueden explicar este cambio, la más importante quizás sea la influencia que está ejerciendo la Reserva Federal de Estados Unidos (la Fed). El pasado martes y miércoles tuvo lugar su última reunión y si bien es cierto que no decidieron subir tipos aún sino para 2023, también es verdad que para muchos inversores las dudas no se disiparon y ya se atisban posibles subidas que pondrán fin a una era de estí mulos y tipos bajos. Ayer mismo su presidente, Jerome Powell, intentó aliviar con dosis de paciencia sobre la subida de tipos cuando matizó que el cambio de ciclo en la política monetaria empezará a formarse cuando se constate una recuperación amplia, inclusiva y que alcance de lleno al mercado laboral. Aun así el miedo, ya presente en los inversores, al retorno de altas tasas de inflación hace descontar que la Fed pueda acabar adoptando esta decisión antes del anunciado 2023.

En el siguiente gráfico, de velas diarias, obtenido de nuestra plataforma de CFDs, Next Generation, vemos lo siguiente desde el punto de vista del análisis técnico:

Posteriormente a la caída de marzo 2020 el Ibex 35 recorre prácticamente una lateralidad en los meses posteriores, encontrando un punto de inflexión alcista a finales de octubre que dura todo el mes de noviembre, marcado en un círculo verde, coincidiendo con la irrupción de las vacunas como solución a la crisis del Covid 19. Desde finales de enero ya del presente 2021, iniciamos una directriz alcista (marcada en color amarillo), con un ángulo de unos 15 – 20 grados, en la que señalamos puntos de apoyo (cuadrados celestes) a lo largo de estos meses. Los últimos días, marcados en un círculo rojo, representan la corrección que venimos comentando en los párrafos anteriores que coincide con la reunión de la Fed y las dudas sembradas en los inversores y traders.

Ante este Ibex 35 dubitativo, ¿qué expectativas de trading podemos tener? Pues bien, si hacemos Zoom en esa zona “roja” y hacemos un pequeño análisis, obtenemos la siguiente información:

Vemos que efectivamente hay una reacción bajista de los últimos días, con 4 velas rojas, con la excepción en el día de ayer lunes, en un intento de reacción. Aunque ese rebote lo hizo sobre la zona de soporte de la directriz alcista comentada que inició en enero. ¿Será por tanto un rebote para seguir al alza o las dudas pueden llevar a romper esa directriz y continuar con una caída mayor?

Observamos un aplanamiento de la línea de la media móvil exponencial de 50 períodos (color amarillo claro) que indica ese freno en la tendencia.

Según el indicador de fuerza relativa (RSI), estamos en zona del 38% y acercándonos al 30%, lo que indica zona de sobreventa.

¿Qué expectativas tienen los clientes de CMC Markets?

La herramienta “Expectativa de clientes” nos indica que nuestros clientes tienen una exposición del 56% de compra (largo) y 44% en venta (corta), muy igualados ambos signos. Sin embargo, si vemos el cómputo total del día (lo que tienen exposición + los que han tenido a lo largo de la sesión y ya han cerrado), si apreciamos como la balanza se inclina claramente hacia la compra. Por tanto y según esta herramienta, los traders se inclinan más a posicionarse largo. Significaría que una mayoría ven esto más como un alto en el camino de esa tendencia alcista desde enero que como un verdadero cambio de tendencia.

Mirando más allá, concretamente en el VIX (Volatility index), un elemento que suele tener correlación negativa con los índices principales, apreciamos un fuerte repunte de volatilidad en estos días previos pero que ya parece remitir. Quizás sea indicativo.

En definitiva, frente a una tendencia al alza que acumula el selectivo español desde principios de 2021, los últimos días el Ibex 35 se ha mostrado dubitativo, coincidiendo con la última reunión y decisiones tomadas por la Fed y se ha mostrado bajista hasta el punto de amenazar los 9.000 puntos. Todo esto ha ido acompañado de un repunte de la volatilidad en general en los mercados. La volatilidad, como solemos comentar, genera oportunidades de trading e inversión, junto con riesgos que conviene gestionar, sabiendo hasta dónde podemos llegar y siendo humildes, es decir, reconociendo a tiempo si nos equivocamos, para frenar posibles pérdidas de capital. Una herramienta óptima para ayudar a ello es nuestra plataforma avanzada de CFDs, Next Generation, para hacer trading e invertir a su manera.

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento.

Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.



