La tercera ola del Covid desliza al Ibex 35 a niveles de hace un mes

Hemos empezado este nuevo año 2021 con la inercia del anterior, es decir, a merced de la evolución de la pandemia de coronavirus que azota al mundo y, concretamente en España, con la invasión de lleno de una tercera ola de repuntes de contagios, hospitalizaciones y, desgraciadamente, muertos por este dichoso virus. Todo ello condiciona nuestra vida política, social y, por supuesto, económica.

Si nos centramos en lo que está pasando en los mercados financieros y particularmente en España, vemos como esta tercera ola de Covid 19 desliza al Ibex 35 a niveles de hace un mes, cuando luchaba por superar la barrera de los 8.000 puntos. Empezó el mes de enero razonablemente bien, por encima de los 8.100 puntos y llegando en la primera semana a un nivel por encima de los 8.400 puntos, lo que supone un ascenso de más del 3,5%. No está nada mal para traders e inversores alcistas o “toros”.

Posteriormente fuimos conociendo, desgraciadamente, las malas noticias de los nuevos datos de contagios / muertes por coronavirus, lo que ha llevado a las autoridades a tomar decisiones de endurecimiento de medidas de confinamiento y restricciones de movilidad. Se sumó, posteriormente en la siguiente semana, la irrupción de un temporal, Filomena, en la mitad oriental del país incluyendo a la capital. Provocó imposibilidad de movimientos y nuevos colapsos hasta el punto de tener que declararse a múltiples zonas y comunidades como “zonas catastróficas”. Por último, se reconoce desde instancias gubernamentales, que se están produciendo retrasos en el ritmo de vacunación por diversos motivos, lo que aleja la fecha de la ansiada recuperación.

Estos 3 efectos, coronavirus, catástrofe, y retraso en la vacunación, se ha traducido en un sentimiento de pesimismo en el mercado. Los inversores descuentan que nuestra economía va a sufrir un poco más y han ajustado su trading deshaciendo las posiciones largas (de compra) y moviéndose hacia posiciones cortas (de venta). Así, vemos como la semana anterior el selectivo español retrocedió en torno al 1,5%. Esta semana, a pesar de noticias internacionales tan relevantes como la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el miércoles 20, como el anuncio del BCE de mantener las políticas de estímulos para paliar las consecuencias económicas negativas de la pandemia en Europa, el Ibex 35 se desliza a niveles de hace un mes, un retroceso cercano al 3%, amenazando con perder definitivamente el nivel de los 8.000 puntos después de arrancar la semana por encima de los 8.220 puntos.

En el gráfico anterior, podemos observar lo comentado. Tenemos el ascenso desde el 22 de diciembre, por debajo de los 7.800 puntos, hasta el viernes 8 de enero en el entorno de los 8.400 puntos. Luego se inicia la corrección, rompiendo la directriz alcista (línea amarilla) el viernes 15 hasta hoy viernes 22 de enero, por debajo de los 8.000 puntos de nuevo, acumulando casi un 6 % de caída en estas 2 semanas (flechas azules).

¿Qué podemos esperar próximamente? Teniendo en cuenta que el mercado tiene “correlación” con la evolución de la pandemia, si la situación empeora y persiste el sentimiento pesimista descontando mayores pérdidas para las empresas, podría continuar el deslizamiento y es posible que vaya a buscar niveles más bajos, un soporte anterior sobre los 7.600 puntos (línea morada). Pero, por otro lado, vemos que el indicador RSI (de fuerza relativa) está prácticamente en el nivel del 30% (señalado en círculo verde en la parte inferior del gráfico), que significaría que está en zona de sobreventa y, por tanto, podría rebotar. Desde luego, y según la herramienta “Expectativas de clientes” de nuestra plataforma Next Generation, la mayoría de nuestros inversores se decantan por las compras, lo que quiere decir que prevén una situación de corrección temporal del Ibex 35 antes de continuar ascendiendo en próximas fechas. Veremos qué pasa y si nuestros traders están en lo cierto o no. A continuación vemos la imagen que lo ilustra.

En conclusión, el mercado en general y el Ibex 35 en particular, sigue en shock y a merced de la pandemia de coronavirus y su evolución. En la última semana, principalmente esta tercera ola de coronavirus ha provocado mayor volatilidad y un deslizamiento en el Ibex 35 hasta niveles no vistos desde finales de diciembre. Según hemos comentado, es posible que esto represente oportunidades de trading e inversión. También conlleva riesgos que, no me cansaré de repetirlo, se deben gestionar, con humildad. Les ayudará en esta tarea nuestra plataforma avanzada de CFD, Next Generation, para hacer trading e invertir a su manera. En caso de que tengan consultas, por favor, no duden en contactarnos. Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

