EUR/USD bajo presión: EUR débil por recesión en Alemania y USD fuerte por tipos más altos de lo esperado

El EUR/USD pierde directriz alcista de medio plazo y tiene siguiente zona de apoyo en mínimos anuales: 1,0516 / 1,0483

El EUR/USD ha retrocedido de forma pausada desde que estableció un máximo anual en 1,1095 el 26 de ABR23. Un movimiento prolongado que ha llevado al cruce a perder la directriz alcista de medio plazo que unía los mínimos del ejercicio 2022 y el mínimo de MAR23 (línea discontinua de color blanco en gráfico inferior). El último escalón a la baja nos ha dejado una resistencia en 1,0760. Mientras que, por la parte inferior existe apoyo importante en la zona comprendida entre los mínimos anuales, 1,0516 / 1,0483, que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

Gráfico diario del EUR/USD con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 31/05/23

La caída de la incertidumbre en los focos de EEUU y el peor momento macroeconómico en Europa podría explicar el movimiento

La relajación en los focos de incertidumbre en EEUU podrían haber ayudado a la apreciación del dólar: acuerdo en torno al techo de deuda pública en EEUU (que podría votarse esta semana en el Congreso) y menor presión en los bancos regionales de EEUU (el ETF iShares US Regional Banks se estabiliza después de recuperar más de un 10 puntos porcentuales desde mínimos anuales).

Gráfico semanal del Índice USD CMC Markets con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 31/05/23

El peor momento macroeconómico en Europa podría estar pasando factura al euro. Los PMIs, el Ifo y el GfK de mayo han quedado por debajo de lo esperado y señalan que continúa el momento macroeconómico negativo del primer trimestre en Europa mientras que se confirma que Alemania entra en recesión técnica: segunda revisión del PIB de Alemania queda en -0,3% trimestral y baja por segundo trimestre consecutivo. EEUU se desacelera a nivel macro (ver “Divergencia entre bolsas e indicadores económicos”) pero mantiene cifras de expansión: la última revisión del PIB del 1T23 se realizó al alza, desde el +1,1% en tasa trimestral anualizada hasta el +1,3%.

El diferencial de tipos de interés es clave y la última palabra la tienen la inflación en Europa y el empleo en EEUU

Los últimos datos de inflación en EEUU han sorprendido al alza (PCE ABR23 en +4,4% e IPC ABR23 en +4,9% interanual) y el mercado laboral continúa mostrando una gran resiliencia (se espera creación de 180.000 puestos de trabajo y tasa de desempleo en el +3,5% para el dato del viernes). Una circunstancia que ha hecho que el mercado de futuros sobre Fed Funds, con una probabilidad del 61,8%, descuente una nueva subida de 25 puntos básicos hasta el +5,50% por parte de la Reserva Federal.

El repunte en los tipos de interés en Europa ha sido de menor intensidad. La debilidad económica puede ser una de las razones de que el mercado espere que el BCE no muestre tanta agresividad en la subida de tipos, aunque se siguen esperando dos subidas más de 25 puntos básicos hasta el 4,25%). Sin embargo, la última palabra sobre los tipos de interés la siguen teniendo los datos de inflación y ya están publicando los primeros datos adelantado de mayo. Hoy el IPC de MAY23 en España sorprende a la baja y se sitúa en +3,2% ia desde el +4,1% anterior. Mañana se publican el IPC en Francia (se espera +5,7% ia vs 5,9% anterior), en Italia (+7,6% vs 8,2%) y, en Alemania (+6,7% vs +7,2%). El jueves se publicará el IPC en Europa (+6,3% vs +7,00% anterior).

