Divergencia entre bolsas e indicadores económicos en EEUU: ¿podrán continuar las subidas sin mejora económica?

Se espera deterioro en la próxima batería de referencias macro en EEUU

Esta semana tenemos batería de referencias macroeconómicas en EEUU calificadas de alto impacto en al agenda macroeconómica. Las más destacables son Confianza del consumidor de la Conference Board de MAY23 (martes a las 16:00h), ISM de manufacturas de MAY23 (jueves a las 16:00h) e Informe laboral de ABR23 (viernes a las 14:30h)

El consenso de Thomson Reuters espera un deterioro de forma generalizada. La Confianza del consumidor podría quedar por debajo de los 100 puntos que son niveles no vistos desde julio del año pasado. La encuesta empresarial ISM de manufacturas se estabilizaría en torno a los 47 puntos, cerca de mínimos anuales y por debajo de contracción por séptimo mes consecutivo. La fortaleza estaría en el mercado laboral, aunque se espera una bajada en el ritmo de creación de empleo (+175m vs 253m de mes anterior) y un repunte de una décima en la tasa de desempleo (hasta +3,5%).

Agenda económica de Thomson Reuters en EEUU (desde martes 30 de mayo hasta viernes 02 de junio) y extraída de la plataforma Next Generation de CMC Markets

La pérdida de momento a nivel macroeconómico se extiende a nivel empresarial

Según la última actualización (26 de mayo) realizada por FactSet Reasearch se espera que para las compañías del S&P 500 en el trimestre actual los ingresos bajen un 0,3% respecto al mismo trimestre del año pasado y que los beneficios se contraigan un 6,3%. Un momento negativo simultáneo que también recogen las estimaciones realizadas por Refinitiv I/B/E/S, a la misma fecha, que espera una caída del 0,5% en los ingresos y del 5,4% en los beneficios para las empresas del S&P 500.

En cuanto a las compañías que han revisado sus estimaciones para el trimestre en curso: 35 las han subido, 8 las han mantenido y 54 las han bajado, según Refinitiv I/B/E/S. Según FactSet: de las 104 empresas que han realizado estimaciones: 63 han sido al alza y 41 a la baja.

Principales niveles técnicos en CFDs sobre Nasdaq 100 y S&P 500

El flujo de información macro y micro económica contrasta con la subida de las bolsas en EEUU que establecen nuevos máximos anuales.

El CFD US NDAQ 100 supera el anterior máximo anual establecido en 13.925 puntos que pasa a convertirse en soporte. Más abajo, segundo soporte en 13.519. Por la parte superior, el índice podría encontrar resistencia en 14.670, posible banda superior del canal alcista trazado en el gráfico inferior. La segunda resistencia se encuentra en el máximo de MAR22 establecido en 15.266 puntos.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 30/05/23

El CFD US SPX 500 encuentra apoyo a la altura del primer nivel de soporte situado en 4.098 y comienza a poner a prueba / superar la zona de máximos anuales comprendida entre 4.195 y 4.214 puntos. Si el precio consolida ruptura, la siguiente resistencia estaría situada en los 4.325 puntos que es máximo de AGO22.

Gráfico diario de CFD US SPX 500 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 30/05/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.