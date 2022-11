Dax, Ibex y Nasdaq frenan en seco el rebote; los mínimos de semana son soporte

El rebote sigue vigente en las principales bolsas

Los índices de bolsa no han perdido posiciones y el rebote que parte desde mínimos anuales continúa vigente. Es un rebote intenso; superior a los 15 puntos porcentuales en la mayoría de bolsas. También es un movimiento amplio pues se extiende a la mayoría de las acciones que componen los índices: más del 50% de las acciones que componen los índices que vamos a analizar (Ibex 35, Dax 40 y Nasdaq 100) se encuentran por encima de sus medias móviles simples de medio y largo plazo.

El rebote presenta madurez: sobrecompra elevada y volumen bajo

Sin embargo estamos asistiendo a un frenazo en seco a muy corto plazo. Los índices se han estancado en las últimas sesiones en rangos estrecho con osciladores de precios presentando sobrecompra: ver RSI (14) en gráfico inferior de Dax 40 y Estocástico (14,6) en Nasdaq 100. Un estancamiento que provoca que en las últimas sesiones asistamos a volúmenes de contratación bastante inferiores a sus medias de móviles de largo plazo.

La agenda de esta semana tiene catalizadores que sugieren ruptura del estancamiento

El comportamiento viene causado por la ausencia de (1) eventos / datos económicos de relevancia y (2) de grandes “sustos”. Las empresas que han presentado resultados se centran en la sostenibilidad de sus cuentas. De la misma manera, los gobiernos, como por ejemplo el Reino Unido, buscan ganar credibilidad ajustando sus cuentas: reducción de gastos, aumento de impuestos y ayuda a los vulnerables.

La agenda de esta semana tiene más catalizadores. El miércoles se concentran los datos económicos más relevantes pues el jueves es el Día de Acción de Gracias en EEUU. Por la mañana se publicarán los PMIs adelantados del mes de noviembre de Europa y del Reino Unido. Por la tarde, en EEUU, se darán a conocer los Pedidos de Bienes Duraderos y la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. El jueves en Alemania se publicará la encuesta empresarial Ifo de noviembre.

El Ibex 35 es el más débil a corto plazo y confirma señal de venta en oscilador MACD si pierde 7.983

El CFD España 35 no ha sido capaz de superar la resistencia situada en 8.235 puntos y ha goteado un poco a la baja; activando señal de venta en oscilador MACD que parte de los niveles más elevados de los últimos seis meses. Por debajo del mínimo de la semana pasada establecido en 7.983 se confirmaría giro a la baja y el siguiente nivel de soporte se encontraría en 7.798.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 21/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

El Dax 40 presenta alta sobrecompra y se aproxima a resistencias intermedias

El CFD Alemania 40 acumula una alta sobrecompra: el oscilador RSI (14) lleva varias sesiones por encima del 70%. A la vez, se encuentra más próximo a resistencias intermedias; el máximo de junio se sitúa en 14.710. Por la parte inferior, la referencia, al igual que en el resto de índices, es el mínimo de la semana pasada establecido en 14.125 puntos. Por debajo de este mínimo, 14.125, es probable que los osciladores de precios clásicos, como RSI y Estocástico, con datos diarios comiencen a activar señales de venta.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 21/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

El Nasdaq 100 todavía no se sabe con claridad si rompe máximos

El Nasdaq 100 no termina por romper con claridad con la parte superior del rango desarrollado durante todo el mes de octubre. En el caso del CFD Nasdaq 100 se puede apreciar como el estancamiento se produce a la altura de la parte alta del rango que identificamos con una línea discontinua. Por encima de 12.084, que es máximo del mes, se podría dar la ruptura por válida y el precio tendría en la media móvil simple de 200 sesiones y en 12.889 los siguientes niveles de resistencia. En el caso de que pierda el mínimo de la semana pasada, los 11.491 puntos, se podría hablar de ruptura falsa de máximos y el siguiente soporte se encontraría en la zona de mínimos anuales, 10.601 / 10.431 puntos.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 21/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico



