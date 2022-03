La guerra en Ucrania ha disparado el precio del trigo, un 55% desde finales de febrero (según el trigo al contado de CMC Markets). Rusia y Ucrania son los principales productores de trigo a nivel mundial, siendo un 30% de todas las exportaciones mundiales. Ucrania ha anunciado que cerraría los puertos del mar negro hasta que terminara la invasión rusa. Esto significa que no habrá exportaciones por mar desde Ucrania. Además, lo más probable es que nadie sea capaz de hacer encargos de trigo a Rusia lo que implica que un 30% de la oferta de trigo será quitada del mercado mundial.

El precio de la comida ya subió antes de la guerra como resultado de la pandemia, el aumento del coste para los agricultores, y un tiempo adverso. Si los agricultores no pueden recoger su cosecha por las operaciones militares, o si los puertos y vías ferroviarias han sido dañadas, esto significará menos oferta en el mercado y una subida de precio más pronunciada. Todo dependerá de si se anuncian sanciones a las materias primas rusas o si Rusia responde con más limitaciones a sus exportaciones de trigo.

Está por ver si otros países implementarán medidas para limitar el intercambio del trigo. Estados Unidos afirma que su intención es de penalizar a los líderes rusos, su ejército y la producción industrial, en vez de a la población rusa. EE. UU. ha estado preparando más sanciones que limitarían el acceso a Rusia a tecnología avanzada como semiconductores y partes de aviones.

Este conflicto ha llevado a China a intentar asegurarse un suministro de materias primas comprando todo lo que puede de petróleo, gas natural, mineral de hierro, cebada, y trigo. Mucho dependerá de qué decida hacer China, si decide comprar el trigo y otras materias primas directamente a Rusia, el impacto de las sanciones en los mercados será limitada.

La realidad es que España compra una cantidad importante de cereales a Ucrania, un 30% de sus importaciones de maíz y un 17% del trigo Un 42% de todos los cereales que compró España en el exterior fueron de Ucrania (según La Vanguardia).

El maíz no se libra. Ucrania es el cuarto exportador de maíz del mundo. Compradores de maíz se han dado prisa en reservar los suministros de la Unión Europea y EE. UU. ante la invasión rusa. Esto ha hecho que el precio del maíz suba un 16% desde finales de febrero. Por lo visto China tenía comprado grandes cantidades de maíz antes de que estallara la guerra. La pregunta es qué hará China si estos envíos no se reciben.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

En cuanto a lo técnico, aquí vemos el gráfico diario del trigo al contado. Podemos observar que en cuanto rompió el nivel de los 809-810$, la subida fue exponencial, subiendo un 58% en 9 días. Además, vemos que las bandas Bollinger se estrecharon anticipando una expansión de volatilidad en este activo. Esta expansión de volatilidad se ha dado al alza. Una señal de que esta expansión de volatilidad sería al alza está en la tendencia alcista del RSI(14) que llevamos viendo desde enero de este año, delimitado con la directriz alcista. Este indicador se encuentra en estos momentos en niveles de sobre-compra, es decir, por encima del 70%. Esto puede significar que una corrección está por venir. Otra señal de que este movimiento al alza ha ido demasiado lejos es que llevamos varios cierres diarios por encima de la banda superior, que significa que el precio está sobre extendido al alza. En cuanto a la volatilidad, vemos que estamos en los límites superiores si miramos el ATR(1). Esto puede significar que viene un periodo de baja volatilidad.

Alfredo Pardo - Sales Executive



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.