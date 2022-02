El conflicto entre Rusia y Ucrania minuto a minuto: ¿qué ha pasado?

Todo comenzó esta medianoche. El Consejo de Seguridad de la ONU, presidido actualmente por Rusia, comienza su sesión. Unos minutos más tarde, comienza un discurso televisado del presidente ruso, en cuyo transcurso anuncia una operación militar para desmilitarizar Ucrania. Además, añade que era necesario porque los presidentes de las regiones de Donetsk y Lugansk habían pedido ayuda militar a Putin, que se la concedió.

En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Ucrania escucha al embajador ruso, prácticamente por teléfono móvil, que le confirma que -según él- Putin ha declarado la guerra a Ucrania. En las redes sociales se informa de explosiones en varias ciudades ucranianas casi simultáneamente.

El mundo condena las acciones de Rusia

El embajador de Ucrania concluye airadamente su discurso, preparado pero desfasado. Rusia, que preside el Consejo de Seguridad de la ONU, suspendió la reunión. El embajador de EE. UU., Thomas-Greenfield, dijo que era aterradora la falta de respeto con la que Rusia declaró la guerra a Ucrania durante la reunión del Consejo de Seguridad. China, por su parte, ha criticado las sanciones contra Rusia. La brecha entre Oriente y Occidente es cada vez mayor. Las sanciones no son la mejor manera de resolver la crisis. El periódico alemán Guidants News informa que China dice que Estados Unidos y la OTAN han actuado de forma irresponsable al enviar tropas militares cerca de Rusia, provocando así la crisis Rusia y China intentan instaurar un orden mundial que no es libre, como ha explicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, según el periódico alemán Guidants News. La "asociación sin fronteras" que China y Rusia han acordado contra Estados Unidos y Occidente es preocupante, añadió. Además, con las próximas elecciones de mitad de mandato al a vista en EE. UU., tiene relación con el hecho de que Trump diga esta mañana que no habría sucedido nada parecido bajo su mandato. Trump ha identificado la debilidad de Biden y se está aprovechando de ella.

La reacción del mercado ha sido negativa de forma unánime

La escalada en Ucrania actúa como un catalizador para el aumento de la inflación, que ya está demasiado alta. El precio del petróleo supera ya los 100 dólares.

Ucrania es uno de las principales lugares donde se cultivan cereales en Europa y representa una cuarta parte del comercio agrícola mundial. Por ende, hemos visto que el trigo ha subido un 6% desde medianoche. Los cuellos de botella en el comercio del trigo de invierno en el Mar Negro podrían reducir el suministro europeo.

Rusia representa el 40% del suministro mundial de paladio. El temor a las sanciones económicas para su exportación provoca una prima de riesgo en el precio del paladio:



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.