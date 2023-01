La tendencia alcista en Dax e Ibex presenta sobrecompra extrema; el Nasdaq se salva

Las bolsas no paran de subir y la sobrecompra elevada entra en escena

Dax, Ibex y Nasdaq no han podido comenzar mejor el año. Las primeras dos semanas se han saldo con alzas y con revalorizaciones que se aproximan a los dos dígitos. El arranque ha sido tan contundente que la sobrecompra acusada está haciendo acto de presencia. En los gráficos que ilustran el movimiento pueden apreciar como el oscilador Estocástico (14,3,3) con datos diarios lleva varias sesiones por encima de la banda 80 o en zona de sobrecompra.

Una sobrecompra que también es extensible a la mayoría de acciones que componen los índices: el 65,7% de las acciones del Ibex 35 presentan sobrecompra según el oscilador estocástico, el 67,5% en el caso del Dax 40 y, para finalizar, el 56,0% si hablamos del Nasdaq 100.

Porcentaje de acciones del Ibex 35, Dax 40 y Nasdaq 10 que presentan sobrecompra, sobreventa o neutralidad en función al oscilador Estocástico con datos diarios / Pulsa para ampliar

La agenda de la semana viene repleta de referencias que pueden incrementar la volatilidad

En el lado macroeconómico. La inflación marca el ritmo del mercado y aunque conoceremos datos de inflación (Alemania el martes, UK y UME el miércoles) son datos finales y no se espera desviación respecto a los datos adelantados, por lo que podrían quedar en un segundo plano.

El dato económico que puede marcar las diferencias es las Ventas minoristas en EEUU de DIC22 donde el consenso de mercado espera una nueva caída (-0,4%m); en NOV22 retrocedieron un -0,6%m.

En un segundo nivel de impacto tendremos datos de sentimiento (ZEW de Alemania el martes) y de Confianza de los consumidores (GfK de UK el jueves). Por último, entre el jueves y el viernes se concentran los datos del sector inmobiliario de EEUU que pueden ser una buena vara de medir el impacto de la subida de los tipos de interés (permisos de construcción, venta e inicio de nuevas viviendas).

En el lado de los bancos centrales, aunque no es habitual que lo destaquemos, en esta ocasión, durante esta semana habrá que prestar atención a la reunión del BoJ (Bank of Japan o Banco de Japón), sus perspectivas económicas y decisión de tipos de interés (martes). La razón es que pese a las fuertes compras que está realizando el Banco Central de bonos, el precio continúa retrocediendo marcando nuevos mínimos y arrastrando también a la baja la bolsa.

No podemos acabar la agenda de eventos sin tener en cuenta que la temporada de resultados empresariales en EEUU del 4T22 gana tracción. El sector financiero en EEUU continúa con Goldman Sachs y Morgan Stanley publicando el martes. De las grandes compañías, con capitalización superior a los 100MM de USD, nos encontramos a The Charles Schwab (miércoles) junto con Procter & Gamble y Netflix (jueves). En España destacaríamos a Bankinter que publica el jueves.

El CFD Alemania 40 es alcista, pero presenta alta sobrecompra y con el volumen retrocediendo

El CFD Alemania 40 consolida ampliamente por encima del anterior nivel de resistencia y actual soporte situado en 14.677 puntos. La estructura de máximos / mínimos significativos crecientes continúa su curso y el siguiente nivel de resistencia se encuentra en 15.735 puntos. La tendencia es alcista, sin embargo, la sobrecompra acumulada es elevada (el oscilador estocástico lleva más de 8 sesiones por encima de 80) y el volumen de contratación desciende y es inferior a las media de largo plazo o de 200 sesiones.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con volumen y Estocástico (14,3,3) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/01/23

El Ibex 35 está en resistencias y con alta sobrecompra

El CFD España 35 mantiene momento positivo y comienza a poner a prueba la zona de resistencia intermedia comprendida entre 8.912 y 8.991 puntos. La sobrecompra en el oscilador estocástico es abultada y el primer nivel de soporte se encuentra en 8.648 puntos.

Gráfico diario de CFD España 35 con con volumen y Estocástico (14,3,3) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/01/23

El Nasdaq 100 vuelve a rebotar desde soportes clave

El CFD US NDAQ 100 recupera posiciones con contundencia desde la zona de mínimos de 2022 comprendida entre 10.601 y 10.431 puntos. El oscilador estocástico, comienza a adentrarse en zona de sobrecompra, y el volumen de contratación es elevado. Si el precio consigue afianzarse por encima de la resistencia intermedia situada en 11.422 puntos no encontraría referencia por la parte superior hasta la directriz bajista de largo plazo que cotiza en torno a 11.786 puntos.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con con volumen y Estocástico (14,3,3) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/01/23

