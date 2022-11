El mercado no se cree el rebote: vende bolsa y compra volatilidad

El rebote en las bolsas desde mínimos anuales dura más de 6 semanas y supera los 15 puntos porcentuales en los grandes índices bursátiles. El CFD sobre el S&P 500 consolida por encima de la zona de control 3.946 / 3.918 puntos y avanza más de 15% puntos porcentuales desde el mínimo de octubre situado en 3.489. El CFD sobre el DAX cotiza por encima del máximo de agosto situado en 13.974 puntos y alcanza una revalorización que roza los 20 puntos porcentuales respecto al mínimo de octubre situado en 11.811.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

La recuperación es abultada y provoca que aparezcan los primeros signos de madurez en el rebote, sobrecompra abultada y volumen replegándose, tal y como comentamos ayer en el análisis semanal de niveles en Dax 40 e Ibex 35. Sin embargo, pese a la fuerte recuperación de precios, el ánimo de los participantes de mercado continúa sin mejorar de forma significativa.

Las encuestas mejoran con levedad pese a la fuerte recuperación

La encuesta semanal de la AAII (American Association of Individual Investors) nos dejaba las siguientes lecturas a seis meses vista de los inversores minoristas: 47,0% bajistas, 25,1% alcistas y 27,9% neutrales. Con esta encadenamos 31 semanas consecutivas con un mayor porcentaje de bajistas que de alcistas y el diferencial entre ambas cifras supera los 20 puntos porcentuales.

El Índice Sentix de sentimiento económico de NOV22 experimentó una leve mejoría desde los -38,3 del mes anterior hasta los -30,9 puntos. Una mejora impulsada por los componentes de expectativas y situación actual. Sin embargo, estamos ante el tercer peor dato del año y en niveles tan bajos como en la pandemia.

Fuente: ZEW, Deustche Bourse y elaboración propia

Para finalizar, tenemos la encuesta a analistas ZEW de NOV22 que se publica esta mañana. Según el consenso de ThomsonReuters que podemos consultar en nuestra plataforma; el componente de expectativas mejoraría desde -59,2 puntos hasta -50 puntos mientras que el componente de situación actual mejoraría desde -72,2 puntos hasta -67,5 puntos. Una leve recuperación que no permitiría que el dato conjunto continuase en zona de mínimos de siglo. Acorde con estas encuestas estamos ante uno de los rebotes o recuperaciones menos respaldadas por los participantes de mercado.

Las expectativas de los clientes son bajistas en bolsa y alcistas en volatilidad

Una circunstancia que también se puede apreciar en la herramienta de expectativas de clientes que tiene la plataforma Next Generation de CMC Markets. Si nos fijamos en el CFD sobre el Dax nos encontramos que a 14 de NOV22, el 67% de los clientes de CMC estaba corto o vendido en el CFD sobre el Dax mientras que, por volumen o efectivo, el 77% de la exposición es corta o vendida.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

Otra forma de ver la falta de confianza en el rebote es utilizar la herramienta de expectativas de clientes en aquellos productos relacionados con la volatilidad de los mercados bursátiles. Se podría entender que si los clientes compran volatilidad en estos productos esperan mayor velocidad de movimientos en el precios que suele tener una alta correlación con las caídas.

En la tabla inferior podemos apreciar como la gran mayoría de clientes, un 69%, compró volatilidad a través del Volatility Index de NOV22. El porcentaje de clientes comprando volatilidad se dispara, hasta el 94%, cuando nos fijamos en el ProShares VIX Short-Term Futures; un ETF vinculado al VIX que es un índice que mide la volatilidad implícita de las opciones dentro del dinero sobre el índice S&P 500.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

La herramienta de expectativas que mide el posicionamiento de los clientes puede utilizarse para realizar un análisis de sentimiento de mercado y está disponible para más de 12.000 instrumentos financieros.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.