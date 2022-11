Dax 40 e Ibex 35: la sobrecompra hace acto de presencia

El Ibex 35 y el Dax 40 continúan mejorando el fondo de mercado

La recuperación en los mercados de acciones está siendo intensa y amplia. La gran mayoría de índices bursátiles europeos están superando los máximos de septiembre de este año y, en muchos casos, las revalorizaciones superan los 15 puntos porcentuales. El fondo de mercado también mejora cuando hablamos de las acciones que componen los índices. En el caso del Ibex 35, el 80% de sus acciones superan la media de 15 sesiones o de corto plazo y el porcentaje avanza hasta el 92,50% en el caso de las acciones que forman parte del Dax 40 alemán. Una mejora que también alcanza a mayores escalas temporales como es el caso del medio y el largo plazo.

El Dax 40 supera máximos de agosto y comienza a presentar sobrecompra

El Dax 40 es el índice que más fortaleza muestra. En el caso del CFD Alemania 40 vemos una recuperación más vertical y el precio supera el anterior máximo de agosto, quedando sin resistencia significativa hasta la zona de máximos establecida en el primer trimestre del año; zona comprendida entre 14.716 y 14.926 puntos. Sin embargo, comienzan a aparecer los primeros signos de sobrecompra, el oscilador RSI (14) supera la banda del 70%. A corto plazo, el rebote que parte de mínimos anuales y que identificamos con una directriz de color verde en el gráfico no debería cuestionarse mientras el precio se mantenga por encima de los 13.571 puntos.

El Ibex 35 se queda rezagado y el nivel a vigilar para el rebote son los 7.969 puntos

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 09/11/22

El Ibex 35 se está quedando rezagado en la subida respecto a la mayoría de índices europeos. El sector financiero actua de lastre en el último impulso alcista después de la fuerte relajación en los tipos de interés provocada por el dato de IPC de OCT22 en EEUU que quedo por debajo de expectativas (+7,7% interanual en tasa subyacente frente a +8,0% esperado y +8,2% del dato anterior) y que sugiere un pico en la inflación.

En el CFD España 35, el mínimo a tener en cuenta para vigilar el rebote se encuentra en 7.969 puntos que es aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos anuales. Por la parte superior, si el precio consigue consolidar por encima de 8.235 quedaría sin resistencia significativa hasta el máximo de agosto establecido en 8.551.

El rebote en el Ibex 35 deja un canal alcista

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 09/11/22

La mejora se afianzará y el brote verde consolidará si el Ibex 35 conserva la estructura alcista de corto plazo. En esta marco temporal y en un gráfico diario sobre el CFD del Ibex 35 las referencias parecen clara. Por la parte inferior, la estructura de rebote se mantiene vigente mientras el Ibex 35 no pierda las siguientes referencias: (1) la directriz alcista que parte de mínimos anuales y (2) la anterior zona de resistencia, actual soporte, comprendida entre 7.742 y 7.700 puntos. Por la parte superior, las referencias a vigilar son la parte superior del canal alcista y el máximo de septiembre situado en 8.235 puntos.



