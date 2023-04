El mercado desconfía: vende bolsa y compra volatilidad con los índices de bolsa en resistencias

Las bolsas han recuperado con fuerza desde mínimos de marzo y ponen a prueba resistencias importantes

Las bolsas han recuperado con fuerza desde los mínimos de MAR23 establecidos con la crisis bancaria y comienzan a poner a prueba máximos anuales que podrían calificarse de resistencias clave (ver “Los resultados empresariales del 1T23 salen a escena con Nasdaq 100, Ibex 35, Dax y S&P 500 probando resistencias”). Tomando como ejemplo el CFD sobre el ETF de iShares Core MSCI World, nos encontramos que ha recuperado más de un 8,5% desde el mínimo de MAR23 situado en 73,55 USD y se encuentra poniendo a prueba la zona de máximos comprendida entre 79,65 y 80,23 USD.

Gráfico de CFD sobre iShares Core MSCI World ETF con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 18/04/23

La subida de las bolsas no impide que el sentimiento continúe siendo negativo

La encuesta semanal realizada por la American Association of Individual Investors (AAII) a inversores minoristas, que pregunta sobre la evolución a seis meses vista de la bolsa, nos deja la siguiente lectura a 12 de abril: 34,5% de bajistas, 39,5% de neutrales y solo un 26,1% de alcistas. Aunque el sentimiento bajista ha retrocedido, el porcentaje de bajistas supera al porcentaje de alcistas por octava semana consecutiva.

Por otro lado, la última encuesta de sentimiento elaborada por Sentix publicada el 9 de abril, comienza a dejar de mejorar y se mantiene en niveles negativos. Hay un leve sesgo de mejora en los componentes de situación actual en algunas zonas geográficas: Europa y Asia. Sin embargo, a nivel generalizado, los componentes de expectativas vuelven a retroceder y se mantienen en niveles negativos para Europa y EEUU.

Hoy se publicará la encuesta a analistas realizada por el ZEW alemán (a las 11:00h) y que podría incorporar algo de volatilidad al mercado. El consenso de mercado recopilado según Thomson Reuters espera una moderada caída en el componente de expectativas, hasta los +15,1 puntos, después del retroceso del mes pasado.

Los clientes de CMC compran volatilidad y venden bolsa

En términos de posicionamiento y atendiendo a la herramienta de expectativas de clientes que tiene la plataforma Next Generation de CMC Markets: estamos asistiendo de forma agregada a una venta de bolsa y una compra de volatilidad (VIX).

La exposición a índices de bolsa es bajista de forma generalizada. A modo de ejemplo y con datos a 18 de ABR23: el 77% de la exposición es de venta en el CFD Alemania 40 (Dax 40 de subyacente) y, en el caso del CFD US NDAQ 100 (Nasdaq 100 de subyacente), el porcentaje de venta se encuentra en el 59%.

Posicionamiento de clientes CMC Markets en CFD US NDAQ 100 y CFD Alemania 40

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 18/04/23

Los productos relacionados con la volatilidad sobre índices bursátiles tienen una clara exposición compradora, señalando que los clientes temen nuevos bandazos de precios e incertidumbre. El 89% de los clientes tienen exposición de compra en el Volatility Index ABR23 y el 93% de los clientes de CMC Markets tienen exposición de compra en el ProShares Vix Short-Term futures; un ETF vinculado al VIX que es el índice que mide la volatilidad implícita de las opciones dentro del dinero sobre el índice S&P 500.

Posicionamiento de clientes CMC Markets en Volatility Index ABR23 y ProShares VIX Short-Term Futures

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 18/04/23

