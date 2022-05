El euro dólar (EUR/USD) continúa su caída

El dólar americano tocó máximos desde 2017 contra el euro ante las crecientes expectativas de la subida de tipos por parte de la Fed. El BCE va por detrás de la Fed en cuanto a subidas de tipos aunque Lagarde afirmó el miércoles que es probable que terminaran con el programa de compra de bonos en el tercer trimestre de este año y subirían los tipos “unas semanas después”. El mercado espera una subida de 25 puntos básicos para la reunión del 21 de julio. Ahora mismo el tipo para depósitos del BCE es de -0,5 por ciento y lleva en territorio negativo desde el 2014.

La inflación de la eurozona tocó 7,5% en abril, casi cuatro veces más que el objetivo marcado por el BCE. La presión va en aumento para que el banco central actúe y suba los tipos. “Los datos recientes confirman que la política monetaria no es apropiada dada donde se encuentra la inflación y las expectativas de inflación” afirmó Madis Müller, miembro del comité del BCE. Los miembros del comité del BCE están cada vez más preocupados por las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, algo que podría mantener la inflación alta durante un periodo de tiempo más largo e incrustar las expectativas al alza de la inflación para consumidores y empresas.

Fabio Panetta, miembro del BCE, es el único en contra de una subida de tipos en julio. Sin embargo, Robert Holzmann, otro miembro del BCE, ve una subida de tipos en junio. Lo importante ahora mismo es que la Fed va por delante del BCE en cuanto a la subida de tipos. Esto, lo más probable, significa más subidas para el dólar americano contra el euro. El coste de la deuda italiana cotiza un 2% por encima de la deuda alemana, confirmando así que la subida de tipos afectará principalmente a los países con más deuda soberana.

Por otra parte, la inflación en EE.UU en abril subió un 8,3% comparado con hace un año. Este dato parece que da un poco de alivio a la Fed ya que indica que la inflación está empezando a reducirse. En marzo la inflación era del 8,5% anualizada. La guerra en Ucrania ha disparado los precios de las materias primas, especialmente el petróleo y el gas natural. Algunos miembros de la Fed han empezado a cuestionarse si reaccionaron demasiado tarde a la inflación el año pasado. Esto les ha forzado a restringir la economía americana con más dureza con la subida de tipos.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

Aquí tenemos el gráfico diario del EUR/USD. Lo primero que vemos es la tendencia primaria bajista que une los máximos de febrero 2022 y marzo 2022. Después tenemos una tendencia secundaria bajista uniendo los máximos de marzo y abril 2022. Esta tendencia bajista debe ser respetada si queremos ver niveles inferiores. Ahora mismo nos encontramos en una consolidación entre 1,05 y 1,06 que nos sirve de referencia para futuras tendencias. Niveles importante a vigilar serían los de la consolidación, 1,05 y 1,06, y también el 1,08 y 1,11. En cuanto a indicadores se refiere, vemos que el precio está cotizando por debajo de la media móvil exponencial de 10 días, indicando que la tendencia continúa siendo bajista. En el indicador ROC de un periodo podemos ver una triángulo simétrico que nos muestra que existe una consolidación en el precio, algo que también podemos ver mirando al precio. El RSI de 14 periodos ha salido de zona de sobre-venta recientemente y se coloca por debajo del 40% con una tendencia alcista. Por ahora, debemos esperar a que se inicie una tendencia, alcista o bajista, desde estos niveles. Si hay una ruptura al alza, podríamos posicionarnos en largo esperando mayores subidas. Si por el contrario, se produce una ruptura bajista, podríamos tomar posiciones cortas esperando caídas.

Alfredo Pardo – Sales Executive



