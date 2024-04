El BCE podría bajar tipos antes que la Fed y el EUR/USD se aproxima a mínimos anuales

Los bonos de EEUU se están viendo presionados a la baja (al alza en tipos de interés) y las Notas a 10 años alcanzan nuevos mínimos anuales en precio. El repunte en tipo de interés en lo que llevamos de año supera los 50 puntos básicos y la rentabilidad a 10 años supera el 4,35%. La mejora económica y el enquistamiento en la inflación retrasan en el tiempo la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y, ya no está tan claro, que la primera bajada de tipos sea en la reunión de junio (probabilidad del 59,5%).

US T-Note 10 YR (blanco) vs Euro Bund en gráfico diario extraído de Next Generation a 03/04/24

Sin embargo, la presión a la baja en los bonos europeos pierde intensidad. El Bund, bono alemán a 10 años, después de que el último dato de inflación baje más de lo esperado: el IPC preliminar general y subyacente retroceden dos décimas hasta el 2,4% y 2,9% respectivamente. Buenas noticias para el BCE que tiene más margen de actuación para bajar tipos de interés y ayudar a una economía que se encuentra estancada o con crecimiento débil.

En este entorno, la rentabilidad del Bund se sitúa en el 2,36%, y el diferencial respecto a las Notas de EEUU alcanza el -2,00%, el nivel más bajo desde 2023.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 03/04/24

Una economía de EEUU fuerte con unos tipos de interés más elevados implica una mayor fortaleza del USD y la toma de posiciones de carry trade: pedir prestado en moneda con tipos de interés más bajos y prestar en la moneda con tipos de interés más altos. En las operaciones de carry trade, el máximo exponente es el cruce USD/JPY pues el diferencial de tipos de interés es más amplio y ha enviado al JPY a marcar mínimos de siglo.

En el caso del EUR/USD, el hecho de que el diferencial de tipos de interés se amplie está lastrando al cruce que recientemente ha consolidado por debajo de la MMS (200) y se ha aproximado al mínimo anual y soporte significativo situado en 1,0694. En este entorno, si el mercado percibe que el diferencial de tipos en contra del EUR y a favor del USD puede ampliarse o mantenerse en el tiempo, el cruce podría poner a prueba soportes. Esta circunstancia podría suceder si las referencias macroeconómicas en EEUU continúan sorprendiendo positivamente (esta semana hay que estar pendientes del informe laboral que se publica el viernes a las 14:30h).



