S&P 500, Nasdaq y Dax cumplen un mes dentro de rango estrecho: las noticias son opuestas y los indicadores se contradicen

Las bolsas en rango estrecho de larga duración

El S&P 500 continúa siendo nuestro índice de bolsa de referencia para medir la situación actual. El precio retrocede después de dejarnos un máximo mensual en 4.187 puntos que se encuentra próximo al máximo anual establecido en 4.195, dejando una zona de resistencia clara.

Por la parte inferior, el soporte situado en el mínimo de ABR23, los 4.049 puntos ha conseguido frenar la corrección de corto plazo reciente. De esta manera, nos encontramos con un movimiento en rango bien definido y de larga duración, superior al mes.

Gráfico diario del CFD US SPX 500 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/05/23

Dentro de este movimiento lateral, existimos a señales discrepantes entre los indicadores. Por un lado, el volumen en las últimas sesiones se está recuperando y está siendo superior a la media de las últimas sesiones señalando que la proximidad a máximos recientes no está desincentivando la contratación. Por otro lado, el oscilador MACD cruza a la baja a la señal y acumula divergencias bajistas apuntando a pérdida de momento positivo.

La información reciente está contribuyendo a la indefinición pues no existe un claro sesgo que ayude a la ruptura de niveles. Las noticias negativas están vinculadas a un incremento en la incertidumbre en torno a la crisis bancaria de EEUU y la dificultad que tienen las economías para reducir los niveles de inflación. Las noticias positivas se concentran en la resiliencia de los resultados empresariales y del mercado laboral pese a la fuerte subida acumulada de tipos de interés.

La temporada de resultados empresariales está muy avanzada

En EEUU la temporada está muy avanzada, las empresas más destacables son las siguientes: Berkshire Hathaway y PayPal (lunes); Duke Energy y Airbnb (martes); y Walt Disney (miércoles).

En Europa los resultados más destacables son: Credit Agricole, Ahold y ABN Amro (miércoles); ING y Engie (jueves); y Societe Generale (viernes).

En España se publican las siguientes empresas del Ibex 35: Amadeus, Endesa y Grifols (martes); Fluidra y Laboratorios Rovi (miércoles); Acciona, Acciona Renovables, Ferrovial, Melià Hotels, Telefónica (jueves); y Merlin Properties (viernes) (ver “Fechas de publicación y ratios de valoración de empresas Ibex 35”).

El principal evento en la agenda macro será la inflación de EEUU que se publicará el miércoles a las 14:30h

La agenda macroeconómica comenzará suave: el lunes el dato más destacable será el la producción industrial de Alemania para el mes de MAR23 (se espera +0,7% mensual frente al +2,0% del mes anterior según Trading Economics) y el martes China publicará su balanza comercial del mes de abril (se espera un superavit de 76MM de USD vs 88MM de USD del mes anterior).

El miércoles se concentrará la atención del mercado en los datos de inflación. Por la mañana, publica Alemania el dato final de abril y no se esperan grandes desviaciones; que la tasa general quede en el +7,2% interanual (ia) para el mes de abril (vs +7,4% del mes anterior). El plato fuerte de la semana viene con la inflación de EEUU de abril a las 14:30 horas: se espera que la general baje una décima hasta el +4,9% ia y que la tasa subyacente se mantenga en el +5,6% ia.

El jueves habrá decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra (BoE) para el que se espera que suba el tipo de intervención en 25 puntos básicos hasta el 4,50%.

El viernes, lo más destacable, será el dato preliminar de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan a las 16:00h para el que se espera una moderación desde 63,5 hasta 62,5 puntos. Por la mañana se conocerán los datos finales de inflación del mes de abril en los de algunos países europeos que faltan por publicar: Francia +5,9% ia y España +4,1%.

Niveles técnicos en CFDs sobre índices bursátiles

El CFD US NDAQ 100 tiene una primera resistencia en el máximo anual que se encuentra en 13.291 puntos. Por encima de este nivel, la siguiente resistencia se encuentra en 13.722 que es máximo de AGO22. Por la parte inferior, el primer soporte se encuentra en el mínimo de ABR23 situado en 12.719 puntos. Más abajo, la directriz alcista de medio plazo trazada con línea blanca en el gráfico cotiza en torno a 12.528 puntos.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/05/23

El CFD Alemania 40 tiene una primera resistencia en el máximo anual situado en 16.007 puntos. Por encima, el precio no tiene resistencia significativa hasta la zona de máximos históricos comprendida entre 16.285, máximo de 2022, y 16.299, máximo de 2021. Por la parte inferior, hay un soporte de corto plazo en el mínimo de ABR23 situado en 15.481 puntos. Más abajo la directriz alcista que une mínimos de SEP22 y MAR23 cotiza en torno a 15.256 puntos.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/05/23

El CFD España 35 confirma formación chartista de giro a la baja de Hombro-Cabeza-Hombro (H-C-H). La línea de cuello de la formación se encuentra en 9.323 puntos y pasa a convertirse en resistencia. Por la parte inferior, la directriz alcista que une mínimos de 2022 y 2023 cotiza en torno a 8.878 puntos.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/05/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.