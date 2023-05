Dax y Euro Stoxx reciben macro de impacto (PMIs, Ifo y GfK) en resistencias clave y con alto porcentaje de exposición bajista

Batería de referencias macroeconómicas en Europa

Esta semana tenemos batería de referencias macroeconómicas en Europa de MAY23.

En primer lugar, encuestas empresariales. Los PMIs adelantados o flash se publican el martes para Francia (9:15h), Alemania (9:30h) y Europa (10:00h). El consenso de mercado según la agenda de Thomson Reuters (ver imagen inferior) espera una leve recuperación del componente de manufacturas (desde niveles de contracción) y un retroceso en el componente de servicios (desde niveles de expansión). El miércoles, se publica el Ifo de Alemania para el que se espera una moderación en el componente de expectativas y situación actual.

En segundo lugar, encuestas de confianza a consumidores. El jueves GfK de Alemania para el que se espera una leve mejora, desde -25,7 hasta -24 puntos. El viernes Confianza de los consumidores en Italia (leve retroceso desde 103 hasta 102,5 puntos) y en Francia (leve mejora desde 83 hasta 84 puntos).

Agenda económica de Thomson Reuters principales países Europa (desde martes 22 de mayo hasta viernes 26 de mayo) y extraída de la plataforma Next Generation de CMC Markets

Los CFDs sobre Dax 40 y Euro Stoxx 50 en resistencias clave

Los CFDs sobre dos de los principales índices de bolsa europeos, Dax 40 y Euro Stoxx 50, están en zona de resistencia clave: máximos de 2021 y 2022. En el caso del CFD Alemania 40 la zona comprendida entre 16.285 y 16.299 (siguiente enlace para consultar gráfico y análisis) y, en el caso del CFD Euro 50, la zona comprendida entre 4.395 y 4.415 puntos.

Gráfico diario de CFD sobre Euro Stoxx 50 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/05/23

Los clientes de CMC tienen un porcentaje de exposición corta o bajista elevada en ambos índices

Los clientes de CMC Markets afrontan la situación de bolsa en resistencias y batería de indicadores macroeconómicos con una alta exposición corta o bajista. Según la herramienta de expectativas de clientes que tiene la plataforma Next Generation de CMC Markets, el 88% de la exposición en el CFD Alemania 40 es bajista, similar a la exposición del 86% en venta que tienen en el CFD Euro 50.

Posicionamiento de clientes CMC Markets en CFD Alemania 40 y CFD Euro 50 a las 13:00h del 22/05/23

