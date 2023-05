Nasdaq 100 y Dax rompen máximos con volumen bajo: la macro decide si el S&P se suma a las subidas

El S&P 500 se suma al ataque a resistencias

El S&P 500 intenta sumarse al Nasdaq 100 y al Dax 40 rompiendo máximos anuales. El CFD US SPX 500 se encuentra pegado a la zona de resistencias comprendida entre 4.187 y 4.195 puntos que ha frenado al precio en numerosas ocasiones. Una consolidación (algunos cierres de sesión) por encima de 4.195 puntos confirmaría ruptura en un entorno. Las dudas en los inversores continúan vigentes (la última encuesta de la AAII nos deja un 39,7% de bajistas vs 22,9% de alcistas) y el volumen de contratación es inferior a la media. Para finalizar, el movimiento no es generalizado o amplio, a día de hoy el número de compañías del S&P 500 que se encuentran por encima de su media de 200 sesiones es inferior al 50%.

Gráfico diario del CFD US SPX 500 con volumen y ATR (Average True Range)

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/05/23

Lo más destacable de la agenda macroeconómica: PMIs Europa el martes, minutas del FOMC el miércoles y PCE de EEUU el viernes

La agenda macroeconómica va ir de menos a más. El lunes lo más destacable es la Confianza del consumidor flash de MAY23. El martes, los PMIs preliminares de MAY23 de servicios y manufacturas de Japón, Francia, Alemania, Europa, Reino Unido y EEUU. El miércoles podrían generar volatilidad: la inflación ABR23 en Reino Unido, la encuesta empresarial Ifo de MAY23 de Alemania y las actas del último FOMC de la Reserva Federal. El jueves se publica la confianza del consumidor GfK de Alemania. Para finalizar, el viernes se publicará el dato más importante que será el índice de precios PCE de EEUU que es el más seguido por la Fed para medir la inflación y aplicar la política monetaria.

Respecto a la temporada de resultados empresariales quedan pocas compañías por publicar. En EEUU: NVIDIA es la última megacorporación por rendir cuentas y lo hará el miércoles mientras que Costco lo hará el jueves. En España publicarán algunas compañías de pequeña capitalización: Grenergy Renovables y Neinor Homes (miércoles) y eDreams (jueves).

Niveles técnicos en CFDs sobre índices bursátiles

El CFD US NDAQ 100 mantiene la dinámica alcista que parte del mínimo de mayo situado en 12.937 puntos y comienza superar / poner a prueba el máximo de AGO22 establecido en 13.722 puntos. El soporte situado en 13.292 puede considerarse como aproximación de la directriz alcista secundaria trazada en el gráfico.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/05/23

El CFD Alemania 40 mantiene la tendencia alcista y se aproxima a la zona de resistencia clave comprendida en los máximos de 2021 y 2022, 16.299 y 16.285 puntos. El anterior nivel de resistencia situado en 16.007 puntos pasa a convertirse en soporte. Más abajo el mínimo de MAY23 se encuentra en 15.659 puntos.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con volumen

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/05/23

El CFD España 35 se estabiliza en la mitad del rango comprendido entre el máximo anual situado en 9.538 puntos y el mínimo de MAY23 establecido en 8.966 que es aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos de 2022.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/05/23

