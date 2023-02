Primer signo de giro a la baja en Dax, Ibex y Nasdaq. La sobrecompra es abultada y los osciladores presentan divergencias bajistas. Niveles de precios y catalizadores. Lea el informe

Las bolsas pierden soportes de corto plazo y los osciladores con datos diarios se giran a la baja

Dax, Ibex y Nasdaq pierden las directrices alcistas de corto plazo (líneas azules discontinuas en gráficos inferiores) que partían de mínimos anuales. El movimiento provoca una caída en los osciladores de precios que habitualmente utilizamos (Estocástico y MACD) y comienzan a girarse a la baja desde niveles de sobrecompra y, en algunos casos, acompañados por amplias divergencias bajistas.

La sobrecompra continúa siendo abultada

La sobrecompra, aunque comienza a reducirse en marcos temporales cortos, continúa siendo abultada. En especial en marcos temporales más amplios. Las acciones que presentan sobrecompra continúan siendo mayoría en el Ibex 35, un 62,9%, y en el Dax 40, un 65,0%.

Porcentaje de acciones del Ibex 35, Dax 40 y Nasdaq 100 que presentan sobrecompra, sobreventa o neutralidad en función al oscilador Estocástico con datos semanales

En la agenda hay referencias importantes que podrían generar volatilidad: el dato más importante es la inflación de EEUU que se publica el martes

En la agenda macroeconómica, lo más destacable y que más volatilidad puede generar son los datos de EEUU. El martes hay dato de inflación de ENE23 a las 14:30h para la que se espera (según Trading Economics) una contracción hasta el +5,4% interanual, ia, para el dato subyacente (desde el +5,7% anterior) y hasta el +6,3% ia para la general (desde el +6,5% del mes anterior). El miércoles, se publican las Ventas al por menor para las que el mercado espera un repunte del +0,9% mensual que podría romper la racha de dos meses consecutivos de caídas -1,1% en diciembre y -1,0% en noviembre.

En cuanto a la temporada de resultados empresariales, señalar que en EEUU está finalizando. Esta semana publican 68 compañías del S&P 500 que representan un 7,1% por capitalización. Las más destacables son: Coca-Cola el martes, y Cisco el miércoles. En España las empresas más destacables son Naturgy el miércoles, y Repsol el jueves (ver “Energía antes de resultados: Naturgy, Repsol, Enagás, Iberdrola, Endesa, Acciona Renovables, Red Eléctrica y Solaria”).

El CFD Alemania 40 comienza a probar zona de soporte 15.271 / 15.219

El CFD Alemania 40 deja una zona de máximos anuales entre 15.572 y 15.656 puntos girándose a la baja y perdiendo la directriz alcista que parte de mínimos de enero (directriz alcista azul discontinua en gráfico inferior). El índice comienza a probar la zona de resistencia y actual soporte comprendida entre 15.271 y 15.219. Oscilador estocástico abandona zona de sobrecompra acompañado por divergencias bajistas.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/02/23

El Ibex 35 muestra signos de giro a la baja; primer soporte en 8.992

El CFD España 35 establece un nuevo máximo anual en 9.227 y cede posiciones perdiendo la directriz alcista que parte del mínimo de ENE23 (directriz alcista discontinua de color azul en el gráfico). El oscilador estocástico abandona zona de sobrecompra acompañado por amplias divergencias bajistas. Primer nivel de soporte en 8.992.

Gráfico diario de CFD España 35 con Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/02/23

El Nasdaq 100 se gira a la baja y comienza a probar el soporte situado en 12.212

El CFD US NDAQ 100 cede posiciones después de establecer un nuevo máximo anual en 12.895. La corrección deriva en la ruptura de la directriz alcista que parte de mínimos de 2022 / 2023 y activa señal de giro a la baja en oscilador MACD que parte de niveles elevados. El primer nivel de soporte se encuentra en 12.212 que es máximo de DIC22, anterior soporte y actual resistencia.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/02/23

