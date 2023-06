La desaceleración económica pasa factura: estimaciones de beneficios y ventas a la baja, incluso para tecnología

Comienza la publicación de resultados empresariales en EEUU

Esta semana han comenzado a publicar resultados algunas compañías en EEUU.

Walgreen Boots (WBA) presentó el martes y publicó un Beneficio por acción (BPA) de 1,00 USD vs 1,07 esperados según Yahoo Finance con unos ingresos de 35,4 vs 34,24MM de USD estimados.

El miércoles presentan General Mills (GIS) y Micron Technology (MU). El jueves Nike (NKE) y Paychex (PAYX), y el viernes Constellation Brands (STZ).

Momento negativo en beneficios y ventas para el S&P 500

Las diferentes casas de análisis esperan una contracción en beneficios y ventas respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado. Según los datos que recopila FactSet a 23 de junio, se espera una caída del -6,5% en beneficios y del -0,4% en los ingresos, y una reducción del margen neto desde el +12,2% hasta el +11,5% para el conjunto del S&P 500.

Un momento negativo que encajaría con la pérdida de momento que están sufriendo las encuestas empresariales. El ISM de manufacturas de EEUU de MAY23 bajó hasta los 46,9 puntos adentrándose en zona de contracción (por debajo de 50) y liderada la caída por el componente más adelantado, el de nuevos pedidos que bajó hasta 42,6 puntos (próximo dato se publica el 3 de JUL23). El ISM de servicios de MAY23 bajó hasta 50,3 puntos lastrado también por el componente de nuevos pedidos que bajó desde 56,1 hasta 52,9 puntos (próximo dato el 6 de JUL23).

Las valoraciones se encuentran ajustadas y se han revisado a la baja estimaciones

En términos de valoración y utilizando los datos publicados por S&P Dow Jones Indices a 22 de junio, la ratio Precio / Beneficios (PER) se sitúa en 21,30x, algo por encima de su media histórica que se encuentra en 19,23x. Se podría decir que las valoraciones en términos históricos se encuentran ajustadas. La rentabilidad por dividendo del último año se encuentra en el 1,58% que es notablemente inferior a la la rentabilidad el activo libre de riesgo: las notas a 2 años de EEUU tiene una rentabilidad del 4,68% y las notas a 10 años del 3,73%.

Para el conjunto del año 2023, el BPA del S&P 500, según S&P Dow Jones Indices quedaría en 217,46 puntos, un PER de 20,15x. El BPA anual que se ha revisado a la baja un 0,42% en los últimos dos meses por ajuste en las estimaciones de los próximos trimestres.

El S&P 500, aunque corrige a corto plazo, ha desarrollado una tendencia alcista

En este contexto, el S&P 500, ha sido capaz de construir una estructura de máximos / mínimos crecientes en los últimos meses. Aunque, a corto plazo, estamos asistiendo a una corrección que parte desde máximos anuales. El CFD US SPX 500 baja desde los 4.446 puntos y el oscilador MACD corta a la baja a su señal desde niveles que podrían calificarse de sobrecompra por su lejanía a la banda cero o banda neutral.

Gráfico diario de CFD US SPX 500 sobre S&P 500 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/06/23

Tecnología presenta más excesos y encuentra resistencia en máximos

No se puede ignorar que, la tendencia alcista desarrollada por el S&P 500, ha sido liderada por el sector de tecnologías de la información que pondera un 28,2% dentro del índice con Apple, Microsoft y Nvidia siendo sus acciones más importantes. Un comportamiento que ha provocado que tecnologías de la información cotice con un PER Forward a 12 meses de 27,1x que es el más alto de todos los sectores y por encima de las 18,8x que presenta el S&P 500, según datos de Factset.

A la vez, las estimaciones para el sector señalan que los beneficios podrían bajar un 4% y los ingresos un 1,4% en el 2T23 respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado. En este entorno, el CFD sobre el índice sectorial de tecnología, Technology Select Sector SPDR Fund, ha encontrado resistencia en máximos de 2021 / 2022.

Gráfico diario de CFD sobre Technology Select Sector SPDR Fund con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/06/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.