¿Cubrirse con el Nasdaq 100 en resistencias clave y la cuenta atrás del shutdown tocando a su fin?

La última AAA de EEUU está en juego

La polarización de la política es una de las razones que Moody’s expuso el viernes pasado para poner en perspectiva negativa la calificación crediticia de AAA a largo plazo de la deuda de EEUU. Un movimiento, en gran medida descontado por el mercado, pues las otras dos grandes agencias otorgan a la deuda de EEUU un AA+; Fitch se la bajó en agosto de este año y Standard & Poor’s lo hizo hace una década.

La última AAA de EEUU está en juego debido a los altos déficit de la economía y la dificultad que tienen los políticos para alcanzar acuerdos por unos discursos cada vez más extremistas. Una circunstancia que podría acentuarse a medida que avanza el tiempo y los debates electorales de los candidatos a las elecciones electorales del año que viene se suceden.

La prórroga para el cierre de la administración o shutdown cumple el viernes

En este contexto, este viernes, se acaba la prórroga de 45 días que se pactó entre republicanos y demócratas para alcanzar un acuerdo sobre el techo de deuda pública en EEUU y eludir el famoso cierre de la administración o shutdown. Una situación que, aunque sea recurrente y no novedosa, no es tema menor pues las implicaciones de un cierre de la administración son sustanciales.

El gobierno está dividido, la presidencia está en manos de los demócratas y la cámara de los representantes en mano de los republicanos, una circunstancia que dificulta la gobernanza y alcanzar acuerdos. Las posturas en torno a la deuda son claras. Los republicanos piden recortes para reducir el gasto y el déficit, entre los que se encuentran las ayudas a Ucrania e Israel. Los demócratas prefieren mantener política fiscal expansiva para impulsar crecimiento y aumentar más los impuestos.

Un ejemplo de lo enquistado de la situación política lo tenemos en la última propuesta para evitar el shutdown realizada por Mike Johnson, presidente de la Cámara de los Representantes, fue rechazada por ambos partidos. La propuesta tenía como novedad alcanzar acuerdos de gasto en dos categorías y fechas diferenciadas para facilitar el acuerdo y evitar el cierre parcial de la administración.

Aunque parezca el día de la marmota, el tema no es baladí

El cierre de la administración no es un tema novedoso. En el pasado, hemos asistido a 21 cierres de la administración que, en media, han durado 8 días. En cinco ocasiones el cierre solo ha durado un día. En estos periodos, en media, las bolsas han anticipado con caídas previas el aumento de la incertidumbre pero, cuando se vuelve a alcanzar un acuerdo para ampliar el gasto público recuperan con creces lo perdido.

Los mayores shutdowns de la historia:

Cierre de 21 días entre el 16 de diciembre de 1995 hasta 6 de enero de 1996 con Bill Clinton de presidente. El Nasdaq 100 no celebró el famoso rally de Santa Claus y avanzó un escaso 0,33% durante el cierre. El mes siguiente a la reapertura de la administración o shutdown, el Nasdaq avanzó un 9,56%.

Cierre de 16 días entre el 1 el 17 de octubre con Barack Obama de presidente. El Nasdaq 100 avanzó un 1,48% durante el cierre de la administración y un 3,67% más en el mes siguiente. En esta ocasión el cierre no generó una alta incertidumbre en el mercado.

Cierre de 35 días entre el 22 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019 con Donald Trump de presidente. En este caso, el shutdown, no amargó el rally de Navidad y el Nasdaq 100 avanzó un 12,25% en esos días. La subida fue intensa, probablemente porque el mes anterior al cierre la incertidumbre llevó al Nasdaq a dejarse un 8,04%.

Obviamente, más allá del posible impacto en las bolsas, el cierre de la administración tiene un efecto negativo en la economía que aumenta a medida que pasa el tiempo. Las estimaciones de Goldman Sachs señalan que, cada semana de shutdown, puede restar un 0,2% al crecimiento del PIB.

Aunque las bolsas no parecen preocupadas por el shutdown, aumentan con fuerza las coberturas con opciones

Aunque la cuenta atrás para el cierre de la administración se aproxima a su fin, los mercados de contado más que mostrar tensión, parecen cómodos con la situación. El US NDAQ 100 se encuentra a un paso del máximo anual y la resistencia clave situada en 15.931 puntos. A la vez, las encuestas a inversores como la AAII y la Investor Intelligence han recuperado con rapidez el optimismo mejorando los porcentajes de alcistas y disminuyendo los de bajistas.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 14/11/2023

Sin embargo, en este entorno de mejora de los precios a contado y recuperación de optimismo, hay una parte operadores que están aprovechando los mercados de derivados para cubrirse. Las coberturas están realizándose principalmente con opciones aprovechando los bajos niveles de volatilidad: el Índice de volatilidad sobre el S&P 500 con vencimiento Dic 2023 se encuentran marcando nuevos mínimos mensuales y se aproxima a los 15 puntos. El volumen de opciones de cobertura o put supera notablemente al número de opciones call o alcistas. La ratio put/call en el CBOE sobre índices bursátiles supera las 1,1x que es un nivel elevado que suele darse más en momentos de alta incertidumbre que con las bolsas en máximos como ocurre en la actualidad.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.