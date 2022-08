Caterpillar aumenta ingresos un 11% hasta los 14.200 millones

La empresa americana de maquinaria pesada Caterpillar reportó resultados del segundo trimestre de 2022 el martes pasado. Sus ingresos aumentaron un 11% hasta los 14.200 millones de dólares debido principalmente a un aumento en el volumen de ventas. El margen operativo para este trimestre era del 13,6% comparado con el 13,9% del mismo periodo de 2021. El beneficio por acción para el segundo trimestre es de 3,13$ comparado con 2,56$ en el mismo periodo de 2021. Ahora queremos saber si merece la pena invertir en estas acciones. Esto dependerá de dos factores. El primero, el valor intrínseco de esta empresa. Y el segundo, la situación técnica del precio de las acciones. Comencemos con el aspecto fundamental.

Fuente: Morningstar

Lo primero que destaca es la rentabilidad financiera por encima del 40% para 2021. Esto es un nivel muy alto para cualquier empresa. Tenemos que saber qué apalancamiento tiene ya que esto puede influir en la rentabilidad financiera. Actualmente, el apalancamiento de Caterpillar es de 5,15 veces. El apalancamiento ideal dependerá de la industria, pero lo ideal es entre 3 y 4 veces activos totales sobre patrimonio neto. Lo ingresos han caído estos últimos nueve años desde los 66.000 millones de dólares en 2012 y hasta los 51.000 millones de dólares en 2021, señal de que existe menos demanda para maquinaria pesada. El margen operativo aumenta a un 13% en 2021 comparado con el año anterior.

Para saber si esta empresa está infra o sobre valorada, debemos calcular su valor intrínseco. El valor intrínseco se calcula mediante un modelo de descuento de flujos o ‘DCF’ por sus siglas en inglés. Primero, debemos estimar los ingresos futuros a cinco años. Después, debemos estimar el margen operativo que tendrá la empresa en cada uno de los años. De ahí sacamos el beneficio operativo que luego descontaremos. Finalmente, le añadiremos el valor terminal, o el valor de la empresa después de la fase de crecimiento. Comencemos!

Vamos a ser muy conservadores y asumir que los ingresos no tendrán crecimiento en los próximos cinco años. Esto significa que todos los años desde 2022 hasta 2026 Caterpillar tendrá unos ingresos de 51.000 millones de dólares, los mismos ingresos que tuvo en 2021. Ahora nos falta calcular el margen operativo que tendrá. El promedio del margen operativo de los últimos 9 años es del 10%. Asumiremos que hasta 2026 esta empresa tendrá un margen operativo del 10%. Esto significa que tendrá unos beneficios operativos de 5.100 millones de dólares en todos los años hasta 2026. Esto flujos que acabamos de calcular los hemos de descontar a la tasa del coste del capital medio ponderado o ‘WACC’. El ‘WACC’ de Caterpillar es del 8,3%. Si descontamos estos flujos a esa tasa de descuento, obtenemos unos flujos totales de 20.203 millones de dólares Sin embargo, este no es el valor total de la empresa ya que nos queda por añadir el valor terminal. El valor terminal es de 82.571 millones de dólares que sumados a los 20.203 millones obtenemos un valor intrínseco total de la empresa de 102.774 millones de dólares. Para saber el valor intrínseco por acción, hemos de dividir este valor entre el total de acciones en circulación, “536 millones”. Así, obtenemos un valor intrínseco por acción de 192$. Esto supone una diferencia de casi un 4% de donde cotizan ahora mismo las acciones de Caterpillar.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

Lo primero que vemos es la reciente cuña bajista que formamos en julio. Esta cuña dio lugar a un movimiento alcista hasta que la media móvil de 50 días sirvió de resistencia. Ahora mismo nos encontramos por debajo de esa media móvil y por debajo de la resistencia de los 185$. Esto nos indica que podría haber órdenes de venta en estos niveles. También hemos de tener en cuenta los 230$ que sirvió de resistencia en numerosas ocasiones. En cuanto a los indicadores técnicos, vemos el MACD (en -1,54) en territorio negativo y en una tendencia bajista marcada por la directriz. Además, vemos el ROC (en 0,0344) de 10 días en territorio positivo y en una tendencia alcista. Esto puede indicar que en el corto plazo podrí amos ver subidas, pero a largo plazo el ‘momentum’ continúa siendo bajista. Esto lo corrobora el RSI (en 49,61%) de 14 días que también está en una tendencia bajista, aunque no está en territorio de sobre venta. En el corto plazo podríamos ver algo de fortaleza, pero a largo plazo el ‘momentum’ continúa siendo bajista.

Alfredo Pardo – Sales Executive



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.